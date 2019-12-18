Опровержение

ОПРОВЕРЖЕНИЕ статьи «В хищениях при реставрации Соловецкого монастыря заподозрен владелец петербургской компании "Опрстрой"», опубликованной 08.08.2018.

Восьмого августа 2018 года нашим изданием была опубликована статья под заголовком «В хищениях при реставрации Соловецкого монастыря заподозрен владелец петербургской компании "Опрстрой"». Часть приведённых в статье фактов не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ООО «Опрстрой», поскольку генеральный директор ООО «Опрстрой» Новосельцев Владимир Сергеевич не был задержан по уголовному делу о мошенническом хищении бюджетных средств при реставрации Соловецкого монастыря, а лишь участвовал в определённых следственных действиях.

Таким образом, вышеуказанные факты были опубликованы нашим электронным изданием без необходимой проверки.



