Участницу Pussy Riot задержали за акцию протеста около Кремля

Полицейские задержали в Москве Марию Алехину за акцию в поддержку политзаключенных, которую активисты провели в ноябре.

«Алехину везут в ОВД «Якиманка». <...> Задержание связано с акцией, которую Pussy Riot и проект «Декоммунизация» провели 14 ноября на Большом Каменном мосту», – сообщает 18 декабря издание «Медиа.Зона» со ссылкой на участницу Pussy Riot.

В ноябре Алехина и ее спутники вывесили огромный баннер с надписью «СТОП (!) ГУЛАГ». Он сопровождался снимками людей, которых активисты посчитали политическими заключенными. В их числе были фигуранты дела «Нового величия», задержанные участники акций протеста в столице, осужденный по «дадинской» статье Константин Котов и другие.

Алехина стала не первой, кого задерживают за эту акцию. Ранее в аэропорту Шереметьево был схвачен Дмитрий Энтео.



