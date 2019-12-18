Смольный анонсировал проект «Твой бюджет» на 2020 год. В проект вводят «нижнюю турнирную сетку»

В 2020 году в проекте «Твой бюджет» распределят 90 млн рублей между шестью районами-победителями. Еще 30 млн пойдут на проекты, которые не выберут комиссии, но зато изберут общегородским голосованием.

Как сообщает городской комитет финансов 18 декабря, заявки можно подавать с 15 января по 15 февраля. В конкурсе не примут участие те районы Петербурга, которые получили финансирование в рамках «Твоего бюджета – 2019»: Василеостровский, Красногвардейский, Невсий, Московский, Петроградский и Фрунзенский – им еще предстоит реализовать те инициативы, которые выиграли в этом году.

Из числа подавших заявки в районах-участниках будут выбраны 20 членов бюджетных комиссий. Они вместе с представителями органов исполнительной власти и модераторами проекта начнут работать над своими инициативами и в июне 2020 года выберут победителей.

С 2016 года 65 инициатив стали победителями проекта «Твой бюджет», 33 уже реализованы. Среди самых заметных — велодорожки на набережной реки Фонтанки и на Большом проспекте Васильевского острова.

Ранее «Фонтанка» писала, как в последние дни резко и иногда неправдоподобно возрастает количество заявок от отдельных районов. Комфин анализирует эту динамику и исключает неподтвержденные заявки. Кроме проекта «Твой бюджет» и «Твой бюджет в школах», в городе работает также программа «Родной район». По его итогам в 2019 году первое место и приз в 100 млн рублей город присудил Красногвардейскому району за проект благоустройства набережной Охты. Второе место и 50 млн рублей достались Петроградскому району с проектом благоустройства Южной дороги. Третье получил Центральный район с проектом внедрения системы автоматизированного скрининга для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.



