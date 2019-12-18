Дамбу в Петербурге закрывают, несмотря на некритичный показатель уровня воды

В Петербурге начали закрывать дамбу. Створки привели в движение около 16 часов. Окончательно они захлопнутся уже в 17.

Как сообщили «Фонтанке» сотрудники Комплекса защитных сооружений, решение приняли, несмотря на невысокие пока показатели уровня воды. Так, на 16.05 на пункте «Горный» зафиксировали отметку в 31 см.

К вечеру в городе обещают усиление ветра до 28 м/сек, в особенности над акваторией Финского залива. Водителей просят быть внимательными и не нарушать скоростной режим. За вечер-ночь в Петербурге должна будет выпасть четверть месячной нормы осадков. Готовиться к возможному наводнению на дамбе начали с самого утра.



