«Петербургская Недвижимость» расскажет об инвестициях в апартаменты

Setl Group

В четверг 19 декабря эксперты компании проведут вебинар для инвесторов. Специалисты расскажут о новом апарт-отеле «ArtLine в Приморском» и о вариантах готового бизнеса с доверительным управлением.

В апарт-отеле предусмотрена полноценная гостиничная инфраструктура и представлены планировки от студий до двухкомнатных евроформата. Апартаменты передаются полностью готовыми к сдаче: с отделкой, мебелью и техникой.

Готовый бизнес с доверительным управлением — это специальное предложение для инвесторов, которое позволит получать прибыль и не тратить на это силы и личное время. С помощью пакета «Аренды» можно подготовить апартаменты к сдаче и последующей эксплуатации: пакет включает дополнительную мебель, крупную и мелкую бытовую технику, текстиль, декор и так далее.

Вебинар стартует 19 декабря в 17 часов и продлится около 30 минут. Участие бесплатное, нужна только регистрация: сделать это можно через форму на сайте «Петербургской Недвижимости».

ЖК ArtLine от девелопера Setl Group состоит из пяти жилых корпусов и двух апарт-отелей. Проект строится на Торфяной дороге, всего в 5 минутах ходьбы от метро «Старая Деревня».

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом всех жилых комплексов Setl Group, в том числе ЖК «ArtLine в Приморском».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф