По делу девочки, упавшей в выгребную яму, задержали её отчима. Он мог попытаться убить её после изнасилования

Дело о нападении на третьеклассницу, которая едва не погибла в выгребной яме на Кубани, обзавелось подозреваемым. Полиция задержала 35-летнего сожителя её матери. У следователей есть основания полагать, что сначала он изнасиловал девочку, а затем попытался её убить. Уголовное дело было возбуждено после того, как медики нашли на теле ребёнка соответствующие повреждения.

Об этом 18 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на кубанскую прокуратуру. Отмечается, что задержанный житель хутора Родниковский ранее был судим за кражи и хранение наркотиков. Он и мать пострадавшей не были трудоустроены и перебивались случайными заработками. Девочка жила с ними и старшей сестрой, студенткой техникума.

Напомним, в ноябре третьеклассницу искали целые сутки и нашли в общественном туалете в состоянии переохлаждения.



