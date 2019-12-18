Жители дома на Обуховской Обороны жалуются на сильный химический запах. На месте работает Водоканал

Обитатели жилого комплекса «Князь Александр Невский» по адресу: пр. Обуховской Обороны, 138, к. 2, сообщают о том, что страдают от сильного химического запаха. Источник — ливневка во дворе.

Как рассказали читатели «Фонтанки», уже есть случаи отравления. В сообществе в социальной сети размещен призыв открыть все двери для проветривания. В управляющей компании дома пояснили, что запах идет из колодцев ливневой канализации со стороны реки Мурзинки.

В Водоканале подтвердили поступление заявки. Сейчас на месте работает бригада водоотведения, из канализации берут пробы. Предположительно причиной распространения запаха стал несанкционированный сброс химикатов.

Напомним, аналогичный случай произошел в конце ноября. Несколько дней задыхались Фрунзенский, Невский и Колпинский районы. Локально чувствовался запах и в центре города. 22 ноября во время очередного объезда хозяйства Водоканала сотрудник ГУПа поймал на месте двух мужчин, которые что-то сливали в канализацию на Двинской улице. Они оказались ни при чем. 28 ноября центр «Э» назвал имя основного подозреваемого. Им стал предприниматель Валерий Иванов. По его версии, он получил заказ на откачку жидкости из цистерны в ассенизаторскую машину. Откаченное он слил в канализацию на Малой Карпатской. Эксперты пришли к выводу, что речь шла об окиси этилена, которая в больших количествах может оказаться очень опасным ядом.



