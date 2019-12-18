FiatChrysler и PSA сливаются. Совместная компания оценивается в 47 млрд долл.

Итало-американский концерн FiatChrysler подписал документы о слиянии с французской группой PSA. Само слияние займет как минимум 12–15 месяцев, и в результате в мире появится четвертый по величине автопроизводитель после Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan.

Название новой суперкомпании пока не определено, пишет 18 декабря Automotive News. По предварительным оценкам, она сможет выпускать до 14 миллионов автомобилей в год и по рыночной капитализации достигнет 47 миллиардов долларов, обойдя такого гиганта, как Ford.

Слияние будет происходить на равноправной основе, несмотря на то, что FCA оценивается на рынке выше, чем французский концерн. Управляться совместная компания будет советом директоров из 11 человек — по пять от каждой группы плюс председатель, которым на первые пять лет станет нынешний глава PSA Карлос Таварес.

Любопытно, что в результате слияния «в одной лодке» окажутся две старейшие династии, связанные с автомобильной промышленностью. Это итальянское семейство Аньели, coвладельцы Fiat, Ferrari и Alfa Romeo, и французская династия Пежо, владеющая 13% процентами концерна PSA. Сделка выгодна обеим сторонам: французы получают доступ на американский рынок и к американским деньгам, а итальянцы и американцы — французские технологии, особенно в области разработки электрического транспорта. Не секрет, что продукция FCA технически отстает от современного уровня.





Обмен технологиями и использование общих платформ позволят сберечь до 40% средств, затрачиваемых в год на перспективные разработки. Также слияние позволит сэкономить на IT, административных расходах, логистике и рекламе. Общая экономия от совмещения всех этих функций предварительно оценивается в 4 миллиарда долларов в год. Закрытия предприятий и сокращения рабочих мест пока не предполагаются.

Еще предстоит получить одобрение слияния от государственных структур в США, Франции и Италии, а у них есть вопросы к сделке. Прежде всего власти США беспокоит высокая доля акций PSA, принадлежащих китайской компании Dongfeng Motor Group. Чтобы сделка была одобрена властями, эту долю предстоит уменьшить. Китайцы согласны, поскольку в результате им все равно достанется около 4,5% объединенной суперкомпании.

Напомним, что группа PSA имеет довольно прочные позиции в России, включая сборочные мощности. Буквально на этой неделе французский концерн объявил о возобновлении продаж автомобилей Opel. FiatChrysler представлен у нас на рынке значительно слабее, при этом в основном своей «американской» частью — брендами Jeep и Chrysler.



