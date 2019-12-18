Меркель отметила «преодоление затишья» в украинском вопросе. На снятие санкций с России это не повлияет

Канцлер Германии Ангела Меркель осталась довольна состоявшимися 9 декабря в Париже переговорами в «нормандском формате», однако результаты не позволяют говорить о прекращении санкционного давления на Россию.

«Затишье последних нескольких лет было преодолено. Результаты не достаточные, чтобы мы могли снять санкции», – заявила 18 декабря во время выступления в Бундестаге Меркель.

Канцлер отметила, что у Европейского союза не было 13 декабря другого выбора, кроме как в очередной раз продлить санкции против России. При этом Меркель выразила надежду на то, что решение украинского кризиса позволит избавиться от санкционного давления на РФ.

9 декабря в Париже прошел саммит в «нормандском формате», где встречались лидеры России, Украины, Франции и Германии. Это была первая подобная встреча с октября 2016-го. Кроме того, в Париже прошли первые полуторачасовые переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые российская сторона оценила как «деловые». Стороны договорились о новом обмене удерживаемыми лицами до Нового года, разведении сил и прекращении огня на новых участках, а также расширенном мандате ОБСЕ.

Президент Зеленский заявил, что «самое большое поражение для Украины» в Париже – это то, что он не смог договориться о восстановлении контроля над границей. Тем не менее организаторы нового майдана признали, что глава государства не допустил зрады (предательства) интересов страны, поэтому демонстранты разошлись от стен президентского офиса.



