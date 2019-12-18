В Петербурге началась массовая вакцинация мигрантов от кори. 10 тысяч прививок сделают одновременно с патентом

Единый миграционный центр запустил масштабную кампанию по вакцинации приезжающих в город трудовых мигрантов. Для них это не бесплатная, но очень рекомендуемая услуга — у многих на родине сейчас настоящая эпидемия кори, и непривитые иностранцы представляют настоящую угрозу для петербуржцев.

Как рассказали «Фонтанке» в Едином медицинском центре (он входит в «Бронка-групп» вместе с Единым миграционным центром), заставить иностранцев прививаться от кори невозможно. Однако в ходе обязательной для получения патента на работу медкомиссии с сегодняшнего дня им настойчиво рекомендуют все же уколоться. За их счет. За первый день, рассказали в медцентре, сделано уже несколько десятков прививок. Всего для иностранцев закуплено 10 тысяч доз. Этого хватит для вакцинации примерно 3% официально приезжающих в наш город трудовых мигрантов.

Вспышки уже хорошо забытой россиянами кори стали приметой времени. Несколько десятилетий назад эту смертельно опасную и очень заразную болезнь практически полностью победили тотальной иммунизацией. Однако прививочный нигилизм, столь популярный в последнее время, позволил заразе вновь набрать силу. В братских республиках сейчас наблюдается натуральная эпидемия: на Украине число заболевших перевалило за 50 тысяч, причем с массой смертельных исходов. В Киргизии счет также идет на тысячи.

В Петербурге в последнюю пару лет наблюдается заметное число выявленных случаев. Причем каждый раз это выглядит как ЧП местного масштаба. Целые подъезды, где живут заболевшие, подвергаются ковровой вакцинации. Причина такой резкой реакции врачей — в исключительной заразности кори. Достаточно лишь мимолетного контакта с носителем, и не имеющий иммунитета человек почти гарантированно заболевает. Еще одна загвоздка в том, что как такового лекарства от кори не существует — лечат лишь ее симптомы и стараются сократить вероятность осложнений.





Ежегодно в мире от кори умирает более 100 тысяч человек. Шанс умереть у взрослого человека невелик, главные жертвы кори — дети. Однако каждый заболевший многократно увеличивает риск заражения у всех окружающих его людей, даже у случайных соседей по вагону метро. Достаточно войти в лифт после того, как там полчаса назад побывал инфицированный корью.

Тем удивительнее выглядит агитация противников прививок, которые приводят доводы в пользу отказа от вакцинации. Что будет, если целое поколение вырастет без обязательных и поголовных прививок от кори, сейчас можно наблюдать на Украине. В России вакцины от кори входят в календарь прививок (вместе с краснухой и паротитом). Их бесплатно делают детям в год, затем повторяют в шесть лет. Большинство родителей Петербурга находят в себе здравомыслие не рисковать здоровьем детей и все же делают прививки, остальные уповают на то, что раз все вокруг привиты и не заболеют, то и их это не коснется. Однако за этот год число заболевших в городе приближается к сотне. Это как раз те, кто не делал прививки или не проходил необходимую ревакцинацию.

По одной из версий, основные пути кори, по которым она приходит в наш город, как раз совпадают с маршрутами следования трудовых мигрантов. Многие из них приезжают в Петербург непривитыми. И случись у них контакт с больным, почти наверняка будут разносить болезнь дальше.

«Для получения патента делать такую прививку необязательно, но согласно постановлению № 19 от 07.11.2019 «Об иммунизации против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории Российской Федерации» работодателей обязуют обеспечить проведение иммунизации против кори привлеченных трудовых мигрантов, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее, – объясняют в Едином медицинском центре. – Соответственно у работодателя в приоритете мигрант с прививочным сертификатом. Иностранные граждане, прибывшие в РФ в поиске работы, это осознают».