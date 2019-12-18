«Добрый кофе» продолжает помогать: в предрождественскую неделю можно выпить кофе и помочь маленьким пациентам Детского хосписа

В Петербурге недавно завершилась осенняя акция «Добрый кофе», организованная Благотворительным фондом «Детский хоспис». В ней приняли участие десятки небольших заведений и крупных сетей. Горожанами и гостями Северной столицы было выпито кофе на 1 783 455 рублей 90 копеек. Все эти средства направили на поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями.

Но, как оказалось, на этом акция не закончилась. «Только мы подвели итоги осенней благотворительной акции «Добрый кофе», как выяснилось, что все только начинается! Один из наших партнёров по собственной инициативе продлевает акцию ещё на неделю», – рассказали в Детском хосписе.

С 18 по 24 декабря, выпив чашку кофе, можно не только насладиться напитком, но поддержать детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями – часть средств будет направлена в пользу подопечных хосписа.

«В предрождественские и предновогодние дни мы все начинаем верить в волшебство, загадываем желания и надеемся, что все горести и беды останутся в прошлом. К сожалению, мы не всегда можем повлиять на состояние здоровья подопечных хосписа, но мы точно можем подарить им теплоту и заботу», – сказали в фонде.

Более подробно об акции можно узнать в официальном паблике Детского хосписа.

Напомним также, что хоспис продолжает предновогоднюю акцию «Мечты сбываются». Стать Дедом Морозом и исполнить мечту ребёнка может любой желающий. Для этого достаточно зайти на сайт мечтыдетеф.рф и воплотить мечту ребёнка. Контакты для связи: 8-800-333-90-06, dreams@kidshospice.ru.