Самосвал собрал легковушку и фургон на «встречке» под Петербургом

Двое водителей пострадали в ДТП во Всеволожском районе Ленобласти 18 декабря. В их машины прилетел встречный самосвал.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 11:35 на 8-м километре автодороги Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск. По предварительным данным, 52-летний водитель грузовика Shacman, двигаясь в направлении от Петербурга к поселку имени Свердлова, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Datsun и грузовой «ГАЗелью».

В результате ДТП 35-летняя женщина, управлявшая легковушкой, получила травмы средней тяжести, а 54-летний водитель фургона – тяжелые. Пострадавших доставили в больницу.



