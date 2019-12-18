А сотенная лучше! Банк России назвал самую популярную в народе купюру

Банкнота номиналом 100 рублей остается наиболее востребованной для повседневных покупок купюрой среди россиян, говорится в результатах социологического исследования «Отношение населения Российской Федерации к наличным деньгам», проведенного Банком России.

«Наиболее востребованными для ежедневных покупок остаются банкноты номиналом 100 рублей; при получении денег в банкоматах – 1000 рублей», – говорится в отчете.

Согласно исследованию, 77% респондентов, опрошенных в 99 населенных пунктах России, активно используют купюры номиналом 100 рублей при совершении ежедневных покупок.

На втором месте – банкнота в 500 рублей, которой расплачиваются 44% граждан. Эксперты также отметили снижение востребованности данной купюры за последний год. «Причиной является введение в 2017 году в оборот банкнот номиналом 200 рублей», – говорится в результатах исследования.





Банкнотой в 200 рублей регулярно расплачивались 22% респондентов. Почти 80% опрошенных граждан положительно отнеслись к дизайну банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, которые были введены в оборот в конце 2017 года.

Наименее востребованными оказались купюры в 2000 и 5000 рублей. Их в повседневной жизни используют 1% от опрошенных.

Исследование было проведено по репрезентативной выборке 2500 человек в возрасте 18 лет и старше с учетом пола, возраста, трудового статуса и типа населенного пункта, в котором проживает респондент.