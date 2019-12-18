СМИ: В Финляндию вернулись 20 граждан из сирийского лагеря для жён и детей террористов. Полиция говорит о росте угрозы

Около 20 человек уже прибыли в Финляндию из сирийского лагеря Аль-Хол, где в основном содержатся жёны боевиков террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) и их дети. Об этом 18 декабря сообщает Ilta-Sanomat.

Примерно половина из вернувшихся оказались в программе дерадикализации. Некоторые продолжают поддерживать идеологию ИГИЛ.

МВД Финляндии разделило своих граждан, ездивших на джихад в Сирию и Ирак по трём группам, в зависимости от срока их нахождения на территориях, которые были подконтрольны боевикам. Самыми опасными считаются те, кто оставался там до полного падения ИГИЛ. По данным IS, именно к этой категории и относятся женщины из Аль-Хола – они находились в зоне конфликта от четырех до семи лет.

По оценкам Полиции безопасности, люди, возвращающиеся из лагеря Аль-Хол, увеличат угрозу терроризма в Финляндии.

Возвращение детей и их матерей из Аль-Хол вызывает споры в Финляндии. Особенно много вопросов было к министру иностранных дел Пекке Хаависто, который якобы втайне хотел привезти оттуда финских граждан. Однако после того, как правительство разъяснило свою позицию, указав, что по закону обязано помочь хотя бы несовершеннолетним, Хаависто получил вотум доверия голосами 110 против 79, сообщает Yle. Интерпелляцию подала оппозиция. МИД же попросил полицию расследовать утечку секретных документов в СМИ. По данным IS, большинство депутатов партий, входящих в нынешнее правительство, за исключением "Центра", поддерживают и возвращение матерей.



