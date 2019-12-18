Американские военные вернулись в Сирию через два месяца после вывода войск

Военные США продолжают перебрасывать контингент в Сирию, несмотря на недовольство властей арабской республики.

«Крупный военный конвой США вошел в район нефтяных месторождений в северо-восточной Сирии <...> Соединенные Штаты переправили из соседнего Ирака подразделения в район Хасеке и Дейр-эз-Зор», – сообщает 18 декабря издание Al-Masdar News.

Эта информация подтверждается и сообщениями турецкого государственного агентства Anadolu, которое зафиксировало перевозку материально-технического оборудования на северо-востоке арабской республики. По данным журналистов, в колонне США также двигались внедорожники и микроавтобусы.

Сирийские власти высказали недовольство планами США разместить солдат около нефтяных месторождений страны.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря прошлого года о решении начать вывод войск из Сирии после якобы произошедшего разгрома запрещенного в РФ ИГИЛ. В конце октября 2019 года солдаты США якобы покинули страну, но власти США сообщили, что охранять нефтяные поля на севере Сирии будут 900 американцев.



