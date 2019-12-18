Петербургские дачники летом встанут в пробках в Киришах и Подпорожье. Там будут строить мосты

Ленинградская область заключает государственные контракты на строительство новых мостов через Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье. Работы начнутся в 2020 году и будут вестись с ограничением движения.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета области, общая стоимость работ составляет порядка 8 млрд рублей, заказчиком выступает ГКУ «Ленавтодор». Средства предусмотрены в областном дорожном фонде. Кроме того, для ускорения строительства регион обратился в Министерство транспорта России для выделения федеральных субсидий на возведение объектов. Мостовой переход через Свирь планируется возвести за шесть лет, через Волхов – за пять лет.

Старый мост через Волхов построен в 1966 году и не рассчитан на современный трафик. Новый мост будет построен с низовой стороны, рядом с уже существующим, на подъезде к Киришам. Длина нового моста составит 437 метров, ширина – 13, расчётная скорость движения – 80 км/ч.





Строительство моста через Свирь продиктовано необходимостью соединения двух часей Подпорожья. После его ввода в строй снизится нагрузка на плотину Свирской ГЭС, по которой сейчас идёт движение транспорта. Новый мост будет двухполосным, протяженностью 727 метров, с 2-километровыми подъездными путями, шириной проезжей части 7,5 метров и максимальной разрешённой скоростью 120 км/ч.



