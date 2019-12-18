Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +1
$ 62.58р
69.69р
15:48 18.12.2019
Расширенный поиск

Власть
18.12.2019 15:32
Печать

«В строгом соответствии с регламентом». Максима Соколова приняли в вице-губернаторы без «телебонии и колыхания»

Петербургские депутаты преподнесли губернатору Александру Беглову свое согласие на назначение нового члена правительства — будущего куратора инвестиций и транспорта Максима Соколова. О том, чтобы процесс прошел безболезненно, позаботился спикер парламента Вячеслав Макаров: он оградил главу города не только от вопросов оппозиции, но и от возможности выступить самому.

«В строгом соответствии с регламентом». Максима Соколова приняли в вице-губернаторы без «телебонии и колыхания»

Максим Соколов//Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Абсолютным большинством голосов депутаты петербургского Заксобрания согласовали на должности вице-губернатора бывшего министра транспорта Максима Соколова. Тот, пусть и осторожно, но поделился своими взглядами на транспортную реформу и судьбу главного подрядчика строительства петербургского метро. Хотя полномочия нового вице-губернатора в Смольном и так будут широкими, спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров «воспользовался ситуацией» и продемонстрировал интерес к тому, что лежит за их пределами: к вопросам строительства. 

Утром перед заседанием, на котором губернатору Александру Беглову предстояло представить депутатам своего нового заместителя, Максим Соколов встретился с представителями оппозиционных фракций — по традиции такие консультации проводят все претенденты на должность вице-губернатора. 

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский сразу предложил Максиму Соколову разделить свое удивление закрытым форматом встречи: раньше кандидаты на должность вице-губернаторов встречались с фракциями при журналистах. Однако бывший федеральный министр проявил завидную деликатность регионального уровня, сообщив, что это «не его монастырь» и «со своим уставом нельзя». 

Это уже вторая встреча кандидатов в члены правительства Александра Беглова с депутатами, которая проходит в закрытом режиме: в конце ноября в без журналистов фракции знакомились с будущими вице-губернаторами Ириной Потехиной и Валерием Пикалевым. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров тогда дал понять, что прежний формат консультаций представителей парламентского меньшинства с губернаторскими назначенцами ему не по душе. «Сидит один [Борис] Вишневский, собрав вокруг себя человек пятнадцать, и, ухмыляясь от чувства собственного достоинства, начинает допрос военнопленных. И после этого он показывает: это я вас согласовал! Сидит в одиночку и согласовывает!» — так, с его точки зрения, выглядели переговоры депутатов с кандидатами в вице-губернаторы в присутствии журналистов раньше.


О чем в этот раз будут спрашивать депутаты Максима Соколова, было, в общем, понятно: транспорт, инвестиции и туризм Соколову «нарезали» еще смольнинским релизом в понедельник. А в среду представитель губернатора в законодательном собрании Юрий Шестериков пресек кривотолки, сообщив, что транспортный блок новый вице-губернатор будет курировать «в полном объеме». Вопрос о том, чем же в таком случае займется нынешний транспортно-инвестиционно-арктический вице-губернатор Эдуард Батанов, повис в воздухе. Как покажет практика, приземлить его не смогли даже через губернатора.  

Транспорт так транспорт, видимо подумали депутаты, и осадили Соколова вопросами о реформе, в рамках которой примерно 280 коммерческих маршрутов будут заменены социальными. Экс-министр согласился с тем, что эта отрасль требует радикальных улучшений, как и маршрутная сеть. Его позиция: необходим единый регулярный тариф (ранее, напомним, сообщалось, что возможен переходный период, в рамках которого социальные и коммерческие маршруты будут сосуществовать). Причина – возможность унифицировать перевозочные документы и не ущемлять льготников. «К кому идти по этим вопросам, к вам или к Батанову?» — попытались снова вывести Соколова на откровенность депутаты. Тот на провокацию не поддался и, вопреки сказанному Шестериковым, сообщил, что его полномочия определит губернатор.

Кстати, спустя пару часов, разговаривая о транспортной реформе с журналистами, Максим Соколов был менее откровенен: своей позицией по поводу тарифа делиться не стал, объяснив, что предпочитает «комментировать принятые решения, а не анонсировать те идеи, которые нарабатываются на уровне комитетов».  

Второй болезненный момент – метро. Накануне председатель КРТИ Сергей Харлашкин был назначен и.о. гендиректора «Метростроя», чей штатный руководитель находится в СИЗО. Это стало промежуточной точкой в цепи злоключений петербургского метростроения, которая вместила невыплаты зарплат, срывы сроков и «двойное» открытие новых станций. Соколов назвал назначение «сильным организационным решением». Метро, по его словам, строить в Петербурге очень дорого, именно этим отчасти объясняется катастрофическое отставание от Москвы. Но строить какую-то параллельную транспортную реальность новый вице-губернатор не хочет. По его словам надо развивать и метро и другие сочетаемые с ним системы, такие как городская электричка. Нечто подобное содержится в концепции развития железнодорожного узла в Петербурге. Алексей Ковалев напомнил, что в нынешнем законопроекте железнодорожный транспорт исключен из перечня объектов регионального значения, которые должны быть упакованы в генплан – а это может подкосить планы по развитию «наземного метро». 

Разговаривая позже с журналистами, Максим Соколов заявил, что конфликта интересов у Сергея Харлашкина, который раньше заключал контракты на строительство метро, а теперь будет их исполнять, не видит: «Этот вопрос находится в плоскости антикоррупционного законодательства, насколько я знаю, соответствующая комиссия его рассмотрела и приняла соответствующее решение».

Борис Вишневский не упустил шанс поднять вопрос, к которому он регулярно возвращается, а именно — непрозрачность концессионных соглашений: по ЗСД и (иллюзий никто не питает) по Широтной магистрали. «Основные положения этих документов являются публичными, являются частью конкурсной документации, – отвечал Соколов.- Сам текст соглашения ГЧП действительно является, по сути, коммерческой тайной…, поскольку в этом процессе завязан не только концессионер, но также организации, входящие в консорциум, и банк, который предоставляет т финансирование на конкурентной основе». Городские же обязательства, по его словам, отражены в бюджетных  документах. «В бюджете одна строчка: выделить АО «ЗСД» столько-то», – возразил Вишневский. Еще один парадокс: часто бюджетные обязательства возникают через несколько лет после заключения соглашения, тогда как на самом деле они должны проходить через утверждение депутатами, как сам бюджет. «Вносите предложения, будем обсуждать», – подытожил Соколов, и яснее не стало.

Александр Егоров спросил о перспективах платной парковки в центре города. «Мы должны вместе с вами осознать, что пешеходы и пассажиры,  передвигающиеся на общественном транспорте, должны быть в приоритете, а соответственно, использование личного автомобиля должно быть дороже, чем использование общественного транспорта», – отчеканил Соколов теоретическую часть, без проблем разобравшись с профильной частью экзамена. Напоследок ему приберегли  билет по туризму, а именно – по засилью китайских туристических групп в музеях. Соколов отослал к федералам: именно они должны определить «правильно ли делить туристов на российских и иностранных». О том, насколько ему близок этот вопрос, говорит забавная подробность: сначала  экс-глава Минтранса оговорился и назвал туристов пассажирами.


К вопросу о том, за что именно, кроме комитета по развитию Арктики, после назначения Максима Соколова придётся отвечать Эдуарду Батанову, депутаты попытались вернуться на заседании Заксобрания. «Я считаю, у нас должна быть возможность задать вопросы губернатору, который представляет нового члена правительства. Что будет делать Эдуард Батанов? Я считаю, этот вопрос должен быть здесь обсуждён. Я задавал этот Максиму Юрьевичу [Соколову]. Он ссылается на губернатора. Вы губернатору слова не даёте, — обратился депутат Михаил Амосов к председателю Заксобрания Вячеславу Макарову. — Может быть, вы ответите на этот вопрос? Почему вы не даёте губернатору на эту тему высказаться?» 

Если Александр Беглов и хотел высказаться — а как утверждают наблюдатели, со своего места губернатор демонстрировал такое желание — то Вячеслав Макаров шанса ему не оставил. «Я действую в строгом соответствии с регламентом. Это первое», — повысил голос спикер парламента. «Вячеслав Серафимович, может, вы все-таки дадите возможность депутатам задать вопрос губернатору? Потому что мы этого хотим, и я уверен, губернатор готов это делать» — не отступал Михаил Амосов. «Нет, я сказал», — отрезал председатель Заксобрания. 

Зато возможностью обратиться к губернатору на заседании воспользовался сам Вячеслав Макаров. Он пожаловался ему на плохую работу его подчиненных, которые готовят ответы на депутатские запросы. Точнее, на один депутатский запрос, который касается застройки Петроградской стороны — избирательной территории спикера парламента. По инициативе соратника Вячеслава Макарова, депутата от Петроградского района Юрия Гладунова, Заксобрание интересовалось у губернатора, кто продлил разрешение на строительство жилого комплекса на улице Лодейнопольской, который возводит компания холдинга «Аквилон инвест». Ответа, как заявил спикер, депутаты «не получили». «Мы понимаем, Александр Дмитриевич, это вас подставляет», — обратился он к губернатору. И напомнил о том, что недавно Верховный суд в очередной раз признал недействительным решение Заксобрания запретить застройку территории завода «Ригель» в Петроградском районе. «Это вопросы, связанные с землей. Я понимаю стоимость этой земли. И те колыхания и телебонии вокруг этой земли...» — употребил Вячеслав Макаров свои любимые глаголы, которыми называет последнее время все действия, что не приходят ему по душе. И разразился тирадой в адрес застройщиков. «Когда приходят строители, окэшиваются, как я говорю — это не я говорю, президент говорит, — опомнился спикер, — выведут деньги за границу... Надо сделать так, чтобы экономически невыгодно было строить и разрушать исторический центр». 

А напоследок объяснил Максиму Соколову, почему поднял вопрос строительства, который к компетенции нового вице-губернатора не относится, именно сейчас: «Вам придётся отвечать за инвестиционную политику, это очень сложный вопрос».

Мария Карпенко, Николай Кудин

«Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      скриншот с сайта ska.ru
      18.12.2019 15:35

      Алина Загитова, СКА и ЦСКА выступят на «Газпром Арене»

      Второй матч в рамках хоккейной «Русской классики» на футбольной «Газпром Арене» пройдет в четверг, 19 декабря. Встретятся два армейских коллектива: СКА и ЦСКА.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      18.12.2019 15:23

      МКБ вернет до 7% баллами за такси, фастфуд и путешествия

      С 1 января 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус».
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      18.12.2019 15:07

      В ЖК «Северная долина» начала работу детская поликлиника

      «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии нового педиатрического отделения СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71» в ЖК «Северная долина». Оно расположено в трехэтажном здании по адресу: ул. Заречная, д. 41.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.12.2019 13:05

      Председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев признан лучшим топ-менеджером

      По версии издания «Коммерсантъ», председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев стал победителем в номинации «Банковская сфера» проекта «Топ-менеджеры года», проводимого уже более десяти лет.
      ГК «Полис Групп»
      18.12.2019 11:54

      Началось заселение в ЖК «Полис на Неве» от ГК «Полис Групп»

      В жилом комплексе «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» сдала на месяц раньше срока, началась процедура заселения. Первые осмотры квартир и подписание актов приема-передачи участникам долевого строительства стартовали во вторник, 17 декабря.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.12.2019 11:54

      Банк «Санкт-Петербург» предоставил первый кредит в рамках обновленной бизнес-ипотеки

      Банк «Санкт-Петербург» предоставил первый кредит в рамках обновленной программы «Бизнес-ипотека» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на покупку отдельно стоящих зданий коммерческого назначения, нежилых помещений и апартаментов.
      Группа компаний Bau City Development
      18.12.2019 11:02

      Группа компаний Bau City Development

      Группа компаний «Бау Сити» основана в Петербурге в 2008 году. Команда объединила лучших профессионалов отрасли, которые уже больше 20 лет работают в строительстве и реализации недвижимости. Сотрудники компании участвовали в управлении строительными проектами компаний "СтройМонтаж", "Трест-36", Setl City, "Пионер", "Возрождение Санкт-Петербурга".
      ГК «КВС»
      18.12.2019 10:52

      В ГК «КВС» закрыта первая сделка с ипотекой через интернет-магазин

      В интернет-магазине квартир ГК «КВС» прошла первая сделка с ипотекой. Все этапы покупки, в том числе одобрение ипотеки, подписание ДДУ и регистрация, осуществлялись онлайн.
      Группа «Эталон»
      18.12.2019 10:31

      Квартиры от Группы «Эталон» со сниженной процентной ставкой по ипотеке от банка-партнера

      Купить квартиру от Группы «Эталон» можно с помощью ипотечного кредита от Альфа-Банка со сниженной процентной ставкой – от 8,09% годовых.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      17.12.2019 18:00

      Новая квартира по новогодней цене

      Наступает время приятных сюрпризов и подарков. Время, когда в чудеса верят взрослые так же, как дети. В канун Нового года принято не только загадывать желания, но и строить планы. Мечтали об улучшении жилищных условий? Пора приступить к реализации мечты!
      Setl Group
      17.12.2019 16:38

      «Петербургская Недвижимость» открыла шоу-рум с мансардой в ЖК «Зеленый квартал»

      В жилом комплексе «Зеленый квартал на Пулковских высотах» начал работать уникальный шоу-рум: он располагается в просторной двухкомнатной квартире евроформата с мансардными окнами и открытой террасой.
      АО «Альфа-Банк»
      17.12.2019 15:49

      Альфа-Банк - лучший российский банк для корпоративных клиентов

      Альфа-Банк в очередной раз подтвердил статус ведущего корпоративного банка России, став лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019.