«В строгом соответствии с регламентом». Максима Соколова приняли в вице-губернаторы без «телебонии и колыхания»

Петербургские депутаты преподнесли губернатору Александру Беглову свое согласие на назначение нового члена правительства — будущего куратора инвестиций и транспорта Максима Соколова. О том, чтобы процесс прошел безболезненно, позаботился спикер парламента Вячеслав Макаров: он оградил главу города не только от вопросов оппозиции, но и от возможности выступить самому.

Максим Соколов//Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Абсолютным большинством голосов депутаты петербургского Заксобрания согласовали на должности вице-губернатора бывшего министра транспорта Максима Соколова. Тот, пусть и осторожно, но поделился своими взглядами на транспортную реформу и судьбу главного подрядчика строительства петербургского метро. Хотя полномочия нового вице-губернатора в Смольном и так будут широкими, спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров «воспользовался ситуацией» и продемонстрировал интерес к тому, что лежит за их пределами: к вопросам строительства.

Утром перед заседанием, на котором губернатору Александру Беглову предстояло представить депутатам своего нового заместителя, Максим Соколов встретился с представителями оппозиционных фракций — по традиции такие консультации проводят все претенденты на должность вице-губернатора.

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский сразу предложил Максиму Соколову разделить свое удивление закрытым форматом встречи: раньше кандидаты на должность вице-губернаторов встречались с фракциями при журналистах. Однако бывший федеральный министр проявил завидную деликатность регионального уровня, сообщив, что это «не его монастырь» и «со своим уставом нельзя».

Это уже вторая встреча кандидатов в члены правительства Александра Беглова с депутатами, которая проходит в закрытом режиме: в конце ноября в без журналистов фракции знакомились с будущими вице-губернаторами Ириной Потехиной и Валерием Пикалевым. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров тогда дал понять, что прежний формат консультаций представителей парламентского меньшинства с губернаторскими назначенцами ему не по душе. «Сидит один [Борис] Вишневский, собрав вокруг себя человек пятнадцать, и, ухмыляясь от чувства собственного достоинства, начинает допрос военнопленных. И после этого он показывает: это я вас согласовал! Сидит в одиночку и согласовывает!» — так, с его точки зрения, выглядели переговоры депутатов с кандидатами в вице-губернаторы в присутствии журналистов раньше.





О чем в этот раз будут спрашивать депутаты Максима Соколова, было, в общем, понятно: транспорт, инвестиции и туризм Соколову «нарезали» еще смольнинским релизом в понедельник. А в среду представитель губернатора в законодательном собрании Юрий Шестериков пресек кривотолки, сообщив, что транспортный блок новый вице-губернатор будет курировать «в полном объеме». Вопрос о том, чем же в таком случае займется нынешний транспортно-инвестиционно-арктический вице-губернатор Эдуард Батанов, повис в воздухе. Как покажет практика, приземлить его не смогли даже через губернатора.

Транспорт так транспорт, видимо подумали депутаты, и осадили Соколова вопросами о реформе, в рамках которой примерно 280 коммерческих маршрутов будут заменены социальными. Экс-министр согласился с тем, что эта отрасль требует радикальных улучшений, как и маршрутная сеть. Его позиция: необходим единый регулярный тариф (ранее, напомним, сообщалось, что возможен переходный период, в рамках которого социальные и коммерческие маршруты будут сосуществовать). Причина – возможность унифицировать перевозочные документы и не ущемлять льготников. «К кому идти по этим вопросам, к вам или к Батанову?» — попытались снова вывести Соколова на откровенность депутаты. Тот на провокацию не поддался и, вопреки сказанному Шестериковым, сообщил, что его полномочия определит губернатор.

Кстати, спустя пару часов, разговаривая о транспортной реформе с журналистами, Максим Соколов был менее откровенен: своей позицией по поводу тарифа делиться не стал, объяснив, что предпочитает «комментировать принятые решения, а не анонсировать те идеи, которые нарабатываются на уровне комитетов».

Второй болезненный момент – метро. Накануне председатель КРТИ Сергей Харлашкин был назначен и.о. гендиректора «Метростроя», чей штатный руководитель находится в СИЗО. Это стало промежуточной точкой в цепи злоключений петербургского метростроения, которая вместила невыплаты зарплат, срывы сроков и «двойное» открытие новых станций. Соколов назвал назначение «сильным организационным решением». Метро, по его словам, строить в Петербурге очень дорого, именно этим отчасти объясняется катастрофическое отставание от Москвы. Но строить какую-то параллельную транспортную реальность новый вице-губернатор не хочет. По его словам надо развивать и метро и другие сочетаемые с ним системы, такие как городская электричка. Нечто подобное содержится в концепции развития железнодорожного узла в Петербурге. Алексей Ковалев напомнил, что в нынешнем законопроекте железнодорожный транспорт исключен из перечня объектов регионального значения, которые должны быть упакованы в генплан – а это может подкосить планы по развитию «наземного метро».

Разговаривая позже с журналистами, Максим Соколов заявил, что конфликта интересов у Сергея Харлашкина, который раньше заключал контракты на строительство метро, а теперь будет их исполнять, не видит: «Этот вопрос находится в плоскости антикоррупционного законодательства, насколько я знаю, соответствующая комиссия его рассмотрела и приняла соответствующее решение».

Борис Вишневский не упустил шанс поднять вопрос, к которому он регулярно возвращается, а именно — непрозрачность концессионных соглашений: по ЗСД и (иллюзий никто не питает) по Широтной магистрали. «Основные положения этих документов являются публичными, являются частью конкурсной документации, – отвечал Соколов.- Сам текст соглашения ГЧП действительно является, по сути, коммерческой тайной…, поскольку в этом процессе завязан не только концессионер, но также организации, входящие в консорциум, и банк, который предоставляет т финансирование на конкурентной основе». Городские же обязательства, по его словам, отражены в бюджетных документах. «В бюджете одна строчка: выделить АО «ЗСД» столько-то», – возразил Вишневский. Еще один парадокс: часто бюджетные обязательства возникают через несколько лет после заключения соглашения, тогда как на самом деле они должны проходить через утверждение депутатами, как сам бюджет. «Вносите предложения, будем обсуждать», – подытожил Соколов, и яснее не стало.

Александр Егоров спросил о перспективах платной парковки в центре города. «Мы должны вместе с вами осознать, что пешеходы и пассажиры, передвигающиеся на общественном транспорте, должны быть в приоритете, а соответственно, использование личного автомобиля должно быть дороже, чем использование общественного транспорта», – отчеканил Соколов теоретическую часть, без проблем разобравшись с профильной частью экзамена. Напоследок ему приберегли билет по туризму, а именно – по засилью китайских туристических групп в музеях. Соколов отослал к федералам: именно они должны определить «правильно ли делить туристов на российских и иностранных». О том, насколько ему близок этот вопрос, говорит забавная подробность: сначала экс-глава Минтранса оговорился и назвал туристов пассажирами.





К вопросу о том, за что именно, кроме комитета по развитию Арктики, после назначения Максима Соколова придётся отвечать Эдуарду Батанову, депутаты попытались вернуться на заседании Заксобрания. «Я считаю, у нас должна быть возможность задать вопросы губернатору, который представляет нового члена правительства. Что будет делать Эдуард Батанов? Я считаю, этот вопрос должен быть здесь обсуждён. Я задавал этот Максиму Юрьевичу [Соколову]. Он ссылается на губернатора. Вы губернатору слова не даёте, — обратился депутат Михаил Амосов к председателю Заксобрания Вячеславу Макарову. — Может быть, вы ответите на этот вопрос? Почему вы не даёте губернатору на эту тему высказаться?»

Если Александр Беглов и хотел высказаться — а как утверждают наблюдатели, со своего места губернатор демонстрировал такое желание — то Вячеслав Макаров шанса ему не оставил. «Я действую в строгом соответствии с регламентом. Это первое», — повысил голос спикер парламента. «Вячеслав Серафимович, может, вы все-таки дадите возможность депутатам задать вопрос губернатору? Потому что мы этого хотим, и я уверен, губернатор готов это делать» — не отступал Михаил Амосов. «Нет, я сказал», — отрезал председатель Заксобрания.

Зато возможностью обратиться к губернатору на заседании воспользовался сам Вячеслав Макаров. Он пожаловался ему на плохую работу его подчиненных, которые готовят ответы на депутатские запросы. Точнее, на один депутатский запрос, который касается застройки Петроградской стороны — избирательной территории спикера парламента. По инициативе соратника Вячеслава Макарова, депутата от Петроградского района Юрия Гладунова, Заксобрание интересовалось у губернатора, кто продлил разрешение на строительство жилого комплекса на улице Лодейнопольской, который возводит компания холдинга «Аквилон инвест». Ответа, как заявил спикер, депутаты «не получили». «Мы понимаем, Александр Дмитриевич, это вас подставляет», — обратился он к губернатору. И напомнил о том, что недавно Верховный суд в очередной раз признал недействительным решение Заксобрания запретить застройку территории завода «Ригель» в Петроградском районе. «Это вопросы, связанные с землей. Я понимаю стоимость этой земли. И те колыхания и телебонии вокруг этой земли...» — употребил Вячеслав Макаров свои любимые глаголы, которыми называет последнее время все действия, что не приходят ему по душе. И разразился тирадой в адрес застройщиков. «Когда приходят строители, окэшиваются, как я говорю — это не я говорю, президент говорит, — опомнился спикер, — выведут деньги за границу... Надо сделать так, чтобы экономически невыгодно было строить и разрушать исторический центр».

А напоследок объяснил Максиму Соколову, почему поднял вопрос строительства, который к компетенции нового вице-губернатора не относится, именно сейчас: «Вам придётся отвечать за инвестиционную политику, это очень сложный вопрос».

Мария Карпенко, Николай Кудин

«Фонтанка.ру»