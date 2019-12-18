В ЖК «Северная долина» начала работу детская поликлиника

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии нового педиатрического отделения СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71» в ЖК «Северная долина». Оно расположено в трехэтажном здании по адресу: ул. Заречная, д. 41.

Поликлиника ведёт бесплатный прием детей Выборгского района Санкт-Петербурга. В новом отделении организован приём врачей-специалистов как узкого, так и широкого профиля: педиатра, невролога, нефролога, детского акушера-гинеколога, уролога-андролога, кардиолога, офтальмолога, отоларинголога, хирурга, травматолога-ортопеда, инфекциониста, врача ультразвуковой диагностики.

Для посетителей предусмотрены кабинеты неотложной помощи, процедурный и прививочный, кабинет инфекционных болезней, комната здорового ребёнка, массажный кабинет, а также организованы игровые и зоны комфортного ожидания. При этом медицинское учреждение рассчитано на 100 посещений за смену. Всего к нему будут прикреплены 10 тысяч человек.

Все кабинеты оснащены современным лечебным и диагностическим оборудованием.

Детская городская поликлиника №71 работает по стандартам современных «бережливых поликлиник», которые позволяют сократить время нахождения пациентов в медучреждении, создают возможность быстро и удобно записаться к врачу в режиме онлайн через сайт gorzdrav.spb.ru, сайт поликлиники или через колл-центр.

Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина»:

— Открытие детской поликлиники в жилом районе «Северная долина» на ул. Заречная, 41 стало долгожданным событием. В просторном здании общей площадью 691 кв.м. есть всё необходимое для лечения наших маленьких жителей. По итогам 2019 года компания выполнила все свои обязательства перед Санкт-Петербургом по созданию новых социальных объектов на этот год: в сентябре в «Северной долине» начали работу шестой детский сад и третья школа, а в другом нашем районе комплексного освоения территорий «Юнтолово» введен в эксплуатацию второй детский сад. Но «Главстрой Санкт-Петербург» не останавливается на достигнутом и в следующем году, при поддержке Администрации Санкт-Петербурга и Выборгского района, планирует начать строительство многоэтажного корпуса детской поликлиники на 384 посещения в смену, которая сможет обеспечить все существующие и перспективные потребности жителей ЖК «Северная долина» в качественном и доступном медицинском обслуживании.

Лицензия ЛО-78-01-010394 от 3.12.2019г.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.