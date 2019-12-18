На Парнасе открылась новая детская поликлиника

На Парнасе начало работу отделение детской городской поликлиники №71. Оно находится в ЖК «Северная долина», на Заречной улице. Поликлиника расположена в новом трехэтажном здании общей площадью 691 кв. м.

Медицинское учреждение рассчитано на 100 посещений за смену, к нему будут прикреплены 10 тысяч человек, сообщили в компании «Главстрой Санкт-Петербург» 18 декабря. В отделении доступен прием педиатра, невролога, нефролога, детского акушера-гинеколога, уролога-андролога, кардиолога, офтальмолога, отоларинголога, хирурга, травматолога-ортопеда, инфекциониста, врача ультразвуковой диагностики. Отдельно будут работать кабинеты неотложной помощи, массажа, процедурный и прививочный, кабинет инфекционных болезней, комната здорового ребёнка, а также игровые и зоны ожидания.

Как отметил директор проекта «Северная долина» Дмитрий Калинин, в сентябре на Парнасе начали работу шестой детский сад и третья школа, а в планах застройщика на следующий год – начать строительство в «Северной долине» многоэтажного корпуса детской поликлиники на 384 посещения в смену.