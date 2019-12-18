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18.12.2019 15:23
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«Потому что МВД не справляется». Муров из «Бронка групп» попросил монополии на миграционном рынке

Предложение концептуально изменить рынок услуг мигранта на имя президента России поступило от руководителя петербургской бизнес-группы «Бронка». Путин ответил.

«Потому что МВД не справляется». Муров из «Бронка групп» попросил монополии на миграционном рынке

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Официальное письмо на имя главы государства подписано генеральным директором «Бронка групп» Никитой Муровым. Документ имеет своего рода эпиграф: «О поддержке проекта по созданию и развитию миграционных центров». Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, президент Путин прочитал обращение внука бывшего начальника Федеральной службы охраны. Необходимость реформы Муров-младший обосновывает своим видением того, от каких принципов отошли структуры МВД в этой работе и к чему это привело.

24-летний Никита Муров не только внук экс-начальника ФСО Евгения Мурова, но и сын председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрея Мурова. «Бронка групп» он руководит с конца 2017 года, причем из кабинета ныне опального Дмитрия Михальченко.

В начале документа (письмо есть в распоряжении «Фонтанки») Никита Муров напоминает президенту о 5 млрд рублей, вложенных в 2012 году в известный в Петербурге Единый центр документов (на момент запуска ЕЦД Никита Муров ходил в школу). Затем он фактически переходит к критике министерства внутренних дел: «…в последнее время деятельность ФГУП в регионе характеризуется отходом от принципов оказания услуг на базе единого центра».

Муров раскрывает этот тезис так: «К работе привлекаются многочисленные посреднические организации, расположенные в разных районах города. Это приводит к формированию мест стихийного скопления мигрантов в неподготовленных для этого местах, вызывает недовольство жителей города и обостряет социальную напряженность. Разрушение отлаженного механизма провоцирует рост предложений об оказании услуг по оформлению документов без личной явки иностранца или фиктивным документам».


Здесь не до конца ясно, что подразумевается под термином «посреднические организации», так как ЕЦД наравне с конкурентами оказывает услуги через филиал ФГУП МВД «Паспортно-визовый сервис». Под «разрушением отлаженного механизма» не исключено, что проявляется раздражение тем, что когда-то ЕЦД был монополистом.

Прояснить текст «Фонтанке» не удалось, так как Никита Муров ответил нашему журналисту, что он находится на совещании.     

Свой взгляд на происходящее Никита Муров заканчивает обидной для МВД фразой: «...указанные обстоятельства напрямую влияют на усиление этнической преступности и росту экстремизма».

В заключение генеральный директор «Бронка групп» Никита Муров обращается к Владимиру Путину с конкретным предложением: «…поддержать работу Миграционного центра в Санкт-Петербурге, а также оказать поддержку проекту ООО «Бронка групп» по организации оказания иностранным гражданам услуг по подготовке документов для оформления патента в других регионах России». То есть стать уполномоченным органом для всех ЕЦД по России. Хотя, конечно, привлекательность этого бизнеса начинается с городов-миллионников.  

Известно и то, как отреагировал президент. Дословно его резолюция звучит так: «Колокольцев В.А. Беглов А.Д. Прошу рассмотреть с учетом опыта работы ЕЦД и внести предложение». Что на языке Кремля скорее расшифровывается как отрицательная реакция. Срок же исполнения указан – к 25 декабря 2019 года.

По информации «Фонтанки», документ поступил в администрацию президента, а оттуда министру Владимиру Колокольцеву и, соответственно, губернатору Петербурга Александру Беглову.

Любопытно, что очередное соглашение между Смольным и филиалом ФГУП МВД еще не подписано.


Подробнее о доходах, как получаемых Петербургом и Ленобластью от оформления мигрантов на работу, так и о росте выручки филиала ФГУП, вы можете прочитать на 47news.       

Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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