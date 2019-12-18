Сколько стоит потрогать стюардесс? В Петербурге суд закрыл уголовное дело авиадебошира - он искупил грех в детской больнице

Московский суд Петербурга прекратил уголовное дело 52-летнего калининградца Владимира Кузьменко. Он обвинялся в хулиганстве после шоу, устроенного им на борту самолёта Qatar Airways, летящего в Северную столицу из Дохи. Подробности рассказали 18 декабря в объединённой службе судов города.

По материалам дела вечером 30 августа Кузьменко возвращался из отпуска, проведённого в Катаре. Сел он в самолёт уже в подпитии и продолжил употреблять в полёте. В какой-то момент алкоголь кончился, и мужчина начал донимать стюардесс своими требованиями налить ему. Всё это сопровождалось метаниями по салону и нецензурными воплями. Просьбы никто не удовлетворил.

Тогда Кузьменко пошёл на абордаж – просочился на кухню эконом-класса в хвосте и продолжил атаку. Увидев там стюардессу Санчез, он стал наглаживать её бёдра. А бортпроводнице Годани провёл ногой по внутренней стороне бедра и задрал юбку. Женщины оскорбились, но Кузьменко всё было мало – перегородив выход с кухни, он заблокировал стюардесс в тесном пространстве и не давал им выйти к пассажирам.

В ситуацию вмешалась старшая бортпроводница Зубко, когда самолёт вошёл в зону турбулентности. Она потребовала, чтобы калининградец вернулся на своё место и пристегнулся, но Кузьменко не послушался. Тогда девушка смилостивилась над дебоширом и усадила его на своё место, а сама осталась стоять рядом, не имея возможности выйти к пассажирам.





«Тем самым Кузьменко В. С. грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу, демонстрировал пренебрежительное отношение к членам экипажа и пассажирам», – подытожили в пресс-службе судов.

Тем не менее дело жителя Калининграда закрыли, так как он впервые совершил преступление и загладил вину, перечислив 3 000 рублей в детскую больницу Калининградской области на нужды онкологического отделения. Также Кузьменко публично извинился перед авиакомпанией Qatar Airways. Суд назначил ему штраф в размере 50 000 рублей.

Адвокат Кузьменко на вопросы «Фонтанки» отвечать отказалась.