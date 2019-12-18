«Набралось полторы тысячи замечаний». Беглов рассказал об открытии Фрунзенского радиуса

После первого открытия станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» в «тестовом режиме», то есть без пассажиров, на Фрунзенском радиусе обнаружилось 1,5 тысячи замечаний к ним. Об этом в интервью ТАСС 18 декабря рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

«В сентябре открыли новые станции, но в тестовом режиме, что позволило выявить недоделки. Набралось полторы тысячи замечаний, связанных не только со строителями, но и с проектировщиками. Представляете? Откровенно скажу: если бы подписали документы, кто бы потом исправлял эти "косяки", за какие деньги? – сообщил градоначальник. – Пятого сентября, аккурат под выборы, я приехал, чтобы перерезать ленточку. Меня уверяли: все готово, порядок полный. Я решил сам проехаться между новыми станциями, проверить. Увидел возможные проблемы и дал отбой, отложил открытие. Сказал, что не стану рисковать людьми даже в малом».

Для пассажиров станции градоначальник открыл 3 октября. Спустя несколько часов на «Дунайской» случилась сильная протечка. В инциденте обвинили уборщиков, однако клининговая компания опровергла свою причастность. В итоге «Проспект Славы» и «Дунайская» уже на регулярной основе дают течи. Кроме того, как выяснила «Фонтанка», вместо части витражей на «Проспекте Славы» оказалось смонтировано обычное стекло с пленкой-самоклейкой.





Справка:

Строительство Фрунзенского радиуса началось в 2014 году – именно тогда городские власти и компания «Метрострой» заключили контракт на продолжение фиолетовой линии метро. Стоимость соглашения составила 26 млрд рублей, при этом «Метрострой» неоднократно заявлял о необходимости повышения цены контракта.

Первоначально открытие станций было запланировано на конец 2017 года, однако исполнить задумку не удалось. После этого за контрольную точку был взят чемпионат мира по футболу – 2018, а к стоимости контракта прибавили 3 млрд рублей. Футбольный праздник прошел, а дедлайн сдвинулся на декабрь 2018 года. Стоимость контракта тем временем выросла до 33,9 млрд рублей. С течением времени отношения между компанией «Метрострой» и городскими властями последовательно ухудшались.

После того как в декабре 2018 года станции не удалось открыть, в январе 2019-го Смольный принял решение расторгнуть с «Метростроем» все соглашения. Однако уже через 10 дней власти передумали, увеличили размер аванса, а также установили новый срок – 1 сентября 2019 года. В конце августа Смольный сообщил, что станции откроются 5 сентября, но в день «икс» передумал уже губернатор Петербурга Александр Беглов, объяснив свое решение безопасностью пассажиров. В итоге станции открыли 3 октября 2019 года.