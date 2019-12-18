Школьник попал под «Мерседес», переходя дорогу по регулируемой «зебре» на Испытателей

В Приморском районе Петербурга автомобиль сбил ребенка. Это уже третий пешеход, пострадавший в городе утром 18 декабря.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, ДТП произошло около 8:15 у дома 28, корпус 3, по проспекту Испытателей. По предварительным данным, 41-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes, сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 11-летнего мальчика.

Ребенка госпитализировали. Степень тяжести травм уточняется.





Еще двое пешеходов попали под колеса, переходя проезжую часть в неположенном месте. В половине пятого мужчина угодил под колеса KIA на Литейном проспекте, при этом «зебра» была совсем недалеко. А в начале десятого часа утра другой мужчина решил перейти Рабфаковскую улицу не по переходу и попал под «Мазду». Обоих пешеходов увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.