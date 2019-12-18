Глава семейства Бовт арестован по делу об изнасиловании дочери

Подозреваемый в сексуальном насилии над малолетней дочерью Андрей Бовт заключен под стражу на два месяца. Обвинение ему не предъявлялось, принадлежность найденного в особняке арсенала установлена.

Об избрании меры пресечения 18 декабря «Фонтанке» сообщили в Гатчинском городском суде.

«Бовт заключен под стражу на два месяца, до 16 февраля 2020 года, – уточнили в пресс-службе. – Он подозреваемый в преступлениях, предусмотренных статьями 131 УК «Изнасилование», 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», 222 УК «Незаконный оборот оружия» и 222.1 УК «Незаконный оборот взрывчатых веществ».

По версии следствия, уроженец Петербурга Андрей Бовт с 2012 по 2019 год насиловал малолетнюю дочь. О преступлении стало известно после обыска в особняке деревни Химози, где подозреваемый жил с гражданской женой, которая приходится ему родственницей, и шестью несовершеннолетними детьми. В доме нашли автоматы, боеприпасы, взрывчатые вещества.





В конце 1990-х Бовт увлекся православием, ушел с семьей в подполье. Детей родители на учет не ставили, за медицинской помощью не обращались, в школу и детский сад не водили, держали в полной изоляции.

«Фонтанка» проанализировала становление семейства и выяснила роль матери Бовта в затворничестве, которое длилось более двадцати лет.