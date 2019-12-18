Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +1
$ 62.58р
69.69р
15:47 18.12.2019
Расширенный поиск

Общество
18.12.2019 14:48
Печать

Пришел к успеху. «Хомячок», атаковавший петербургские СМИ, обучился стратегическому менеджменту по президентской программе

«Сетевой хомячок», организовавший крупнейшую в Петербурге хакерскую атаку на СМИ, решил развивать свою карьеру в сфере государственного управления. О своем медийном «подвиге», приуроченном к 9 Мая, он предпочитает не вспоминать. Но Интернет помнит все.  

Взявший на себя ответственность за организацию крупнейшей DDoS-атаки на ведущие петербургские и российские СМИ 9 мая 2013 года Максим Болонкин похвастался дополнительным образованием, полученным за счет президентской программы. Свое фото в деловом костюме бывший фронтмен движения «Сетевые хомячки» снабдил многозначительным геотегом – Администрация Санкт-Петербурга, Смольный проезд, 1, лит. Б.

«Неделю назад окончательно, торжественно и официально закончилось мое обучение в рамках Президентской Программы подготовки управленческих кадров по направлению «Стратегическое развитие компании» в Высшей Школе Экономики, – сообщил Болонкин на стене своей странички в «ВК». – По итогам я получил не только диплом, но и сертификат от международной школы менеджмента».

Фото: скриншот страницы в соцсетях


Уроженец Великого Новгорода, студент Университета имени Бонч-Бруевича Максим Болонкин «прославился» в 2013 году. 9 мая сайты крупнейших петербургских и российских СМИ оказались недоступны из-за масштабной DDoS-атаки. Среди интернет-ресурсов, подвергшихся нападению, оказались «Московский комсомолец», «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», русскоязычный Forbes, а также «Фонтанка.ру». Ответственность за эту акцию взяло на себя некое движение «Сетевые хомячки». Незадолго до этого была организована аналогичная атака на «Новую газету», ставшая крупнейшей в истории Рунета. «Сетевые хомячки» разместили 28 апреля и 9 мая на YouTube и на зарегистрированном за три дня до акции сайте homyachki.com два видеоролика, в которых активисты объяснили свои мотивы. По их версии, атака на «либеральные» СМИ была проявлением патриотизма.

Главным героем этих роликов оказался Максим Болонкин. Болонкин уклонился от общения с «Фонтанкой», сославшись на занятость, и не откликнулся ни на одно предложение обсудить свою гражданскую позицию публично. Однако продолжил планировать некие акции в отношении СМИ. Так, в августе 2013 года Болонкин объявил в социальной сети «ВКонтакте» набор добровольцев для «развития движения» «Хомячки». За работу в его «команде» Болонкин обещал зарплату от 35 тысяч рублей. Соискателям предлагалось искать «нестыковки» и «джинсу» в публикациях «Новой газеты», «Дождя», «Лениздата», «МК», «Эха Москвы», Forbes и «Фонтанки». Также Болонкин сообщал, что практически во всех редакциях перечисленных СМИ у него есть «кроты», несмотря на то, что это удовольствие «дорого обходится». 

Несколько лет о Болонкине ничего не было слышно, он мирно занимался продвижением на рынок традиционной новгородской вышивки и фасованного меда. В настоящее время повзрослевший хакер трудится в «маркетинговом агентстве полного цикла» Mushrooms Creative. Которое называет в числе прочих направлений своей работы «создание инфоповодов и сотрудничество со СМИ».


© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      скриншот с сайта ska.ru
      18.12.2019 15:35

      Алина Загитова, СКА и ЦСКА выступят на «Газпром Арене»

      Второй матч в рамках хоккейной «Русской классики» на футбольной «Газпром Арене» пройдет в четверг, 19 декабря. Встретятся два армейских коллектива: СКА и ЦСКА.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      18.12.2019 15:23

      МКБ вернет до 7% баллами за такси, фастфуд и путешествия

      С 1 января 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус».
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      18.12.2019 15:07

      В ЖК «Северная долина» начала работу детская поликлиника

      «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии нового педиатрического отделения СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71» в ЖК «Северная долина». Оно расположено в трехэтажном здании по адресу: ул. Заречная, д. 41.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.12.2019 13:05

      Председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев признан лучшим топ-менеджером

      По версии издания «Коммерсантъ», председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев стал победителем в номинации «Банковская сфера» проекта «Топ-менеджеры года», проводимого уже более десяти лет.
      ГК «Полис Групп»
      18.12.2019 11:54

      Началось заселение в ЖК «Полис на Неве» от ГК «Полис Групп»

      В жилом комплексе «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» сдала на месяц раньше срока, началась процедура заселения. Первые осмотры квартир и подписание актов приема-передачи участникам долевого строительства стартовали во вторник, 17 декабря.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.12.2019 11:54

      Банк «Санкт-Петербург» предоставил первый кредит в рамках обновленной бизнес-ипотеки

      Банк «Санкт-Петербург» предоставил первый кредит в рамках обновленной программы «Бизнес-ипотека» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на покупку отдельно стоящих зданий коммерческого назначения, нежилых помещений и апартаментов.
      Группа компаний Bau City Development
      18.12.2019 11:02

      Группа компаний Bau City Development

      Группа компаний «Бау Сити» основана в Петербурге в 2008 году. Команда объединила лучших профессионалов отрасли, которые уже больше 20 лет работают в строительстве и реализации недвижимости. Сотрудники компании участвовали в управлении строительными проектами компаний "СтройМонтаж", "Трест-36", Setl City, "Пионер", "Возрождение Санкт-Петербурга".
      ГК «КВС»
      18.12.2019 10:52

      В ГК «КВС» закрыта первая сделка с ипотекой через интернет-магазин

      В интернет-магазине квартир ГК «КВС» прошла первая сделка с ипотекой. Все этапы покупки, в том числе одобрение ипотеки, подписание ДДУ и регистрация, осуществлялись онлайн.
      Группа «Эталон»
      18.12.2019 10:31

      Квартиры от Группы «Эталон» со сниженной процентной ставкой по ипотеке от банка-партнера

      Купить квартиру от Группы «Эталон» можно с помощью ипотечного кредита от Альфа-Банка со сниженной процентной ставкой – от 8,09% годовых.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      17.12.2019 18:00

      Новая квартира по новогодней цене

      Наступает время приятных сюрпризов и подарков. Время, когда в чудеса верят взрослые так же, как дети. В канун Нового года принято не только загадывать желания, но и строить планы. Мечтали об улучшении жилищных условий? Пора приступить к реализации мечты!
      Setl Group
      17.12.2019 16:38

      «Петербургская Недвижимость» открыла шоу-рум с мансардой в ЖК «Зеленый квартал»

      В жилом комплексе «Зеленый квартал на Пулковских высотах» начал работать уникальный шоу-рум: он располагается в просторной двухкомнатной квартире евроформата с мансардными окнами и открытой террасой.
      АО «Альфа-Банк»
      17.12.2019 15:49

      Альфа-Банк - лучший российский банк для корпоративных клиентов

      Альфа-Банк в очередной раз подтвердил статус ведущего корпоративного банка России, став лауреатом престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019.