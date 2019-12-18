Пришел к успеху. «Хомячок», атаковавший петербургские СМИ, обучился стратегическому менеджменту по президентской программе

«Сетевой хомячок», организовавший крупнейшую в Петербурге хакерскую атаку на СМИ, решил развивать свою карьеру в сфере государственного управления. О своем медийном «подвиге», приуроченном к 9 Мая, он предпочитает не вспоминать. Но Интернет помнит все.

Взявший на себя ответственность за организацию крупнейшей DDoS-атаки на ведущие петербургские и российские СМИ 9 мая 2013 года Максим Болонкин похвастался дополнительным образованием, полученным за счет президентской программы. Свое фото в деловом костюме бывший фронтмен движения «Сетевые хомячки» снабдил многозначительным геотегом – Администрация Санкт-Петербурга, Смольный проезд, 1, лит. Б.

«Неделю назад окончательно, торжественно и официально закончилось мое обучение в рамках Президентской Программы подготовки управленческих кадров по направлению «Стратегическое развитие компании» в Высшей Школе Экономики, – сообщил Болонкин на стене своей странички в «ВК». – По итогам я получил не только диплом, но и сертификат от международной школы менеджмента».

Фото: скриншот страницы в соцсетях





Уроженец Великого Новгорода, студент Университета имени Бонч-Бруевича Максим Болонкин «прославился» в 2013 году. 9 мая сайты крупнейших петербургских и российских СМИ оказались недоступны из-за масштабной DDoS-атаки. Среди интернет-ресурсов, подвергшихся нападению, оказались «Московский комсомолец», «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», русскоязычный Forbes, а также «Фонтанка.ру». Ответственность за эту акцию взяло на себя некое движение «Сетевые хомячки». Незадолго до этого была организована аналогичная атака на «Новую газету», ставшая крупнейшей в истории Рунета. «Сетевые хомячки» разместили 28 апреля и 9 мая на YouTube и на зарегистрированном за три дня до акции сайте homyachki.com два видеоролика, в которых активисты объяснили свои мотивы. По их версии, атака на «либеральные» СМИ была проявлением патриотизма.

Главным героем этих роликов оказался Максим Болонкин. Болонкин уклонился от общения с «Фонтанкой», сославшись на занятость, и не откликнулся ни на одно предложение обсудить свою гражданскую позицию публично. Однако продолжил планировать некие акции в отношении СМИ. Так, в августе 2013 года Болонкин объявил в социальной сети «ВКонтакте» набор добровольцев для «развития движения» «Хомячки». За работу в его «команде» Болонкин обещал зарплату от 35 тысяч рублей. Соискателям предлагалось искать «нестыковки» и «джинсу» в публикациях «Новой газеты», «Дождя», «Лениздата», «МК», «Эха Москвы», Forbes и «Фонтанки». Также Болонкин сообщал, что практически во всех редакциях перечисленных СМИ у него есть «кроты», несмотря на то, что это удовольствие «дорого обходится».

Несколько лет о Болонкине ничего не было слышно, он мирно занимался продвижением на рынок традиционной новгородской вышивки и фасованного меда. В настоящее время повзрослевший хакер трудится в «маркетинговом агентстве полного цикла» Mushrooms Creative. Которое называет в числе прочих направлений своей работы «создание инфоповодов и сотрудничество со СМИ».