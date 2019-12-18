«[Ударю] так, что в полиции не помогут, придурок!» Актёр Панин дёрнул рычаг в петербургском такси

Эксцентричным поступком отметился приехавший в Петербург актёр Алексей Панин. Порыв страсти заставил его схватиться за чужой рычаг переключения передач, нажать на тормоз он уже не смог.

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, накануне в полицию с заявлением обратился 32-летний сотрудник такси «Столичной транспортной компании». Водитель на «Мерседесе» Е200 подвозил актёра Алексея Панина. У 15 дома по улице Гончарной звёздный пассажир не сдержал эмоций и якобы оторвал рычаг переключения передач.

Финал конфликта попал на видеокамеру очевидцев. На ролике Панин эмоционально объясняет свою тактику разрешения конфликта. «[Ударю] так, что в полиции не помогут, придурок!» — говорит он.

Фото: скриншот/instagram.com





Панин ответил на звонок «Фонтанки», но вопрос выслушивать не стал: сославшись на плохое самочувствие, попросил набрать его позже. В своём инстаграме актёр сообщил, что приехал в Петербург пару дней назад для съёмок шоу «На игле» .