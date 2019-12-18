Украина нашла способ пережить зиму без российского газа. Киев договорился о реверсных поставках из Румынии

«Оператор ГТС Украины» достиг договоренности с румынской компанией Transgaz о реверсных поставках природного газа. Ранее такое соглашение было невозможно из-за контракта «Нафтогаза» и «Газпрома» от 2009 года.

«Это решение является историческим и чрезвычайно важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа на Украину <...>. Это позволит бесперебойно пройти через зиму, даже при условии возможного прекращения транзита газа из РФ», – говорится 18 декабря в заявлении гендиректора украинского оператора Сергея Макогона, опубликованном в Facebook ООО «Оператор ГТС Украины».

По его словам, соглашение между Киевом и Румынией подписано «в соответствии с европейскими правилами» и начнет действовать со следующего года. Макогон подчеркнул, что раньше такой договор был невозможен из-за договоренностей «Нафтогаза» и «Газпрома», которые истекают в новом году.



