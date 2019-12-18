Праздник к нам приходит. Пробки в Петербурге превысили норму на 2 балла, очень плотно в центре

Аномальная загруженность улиц наблюдается в Петербурге днём 18 декабря. Около 14 часов «Яндекс» зафиксировал 6 баллов, сейчас – 5. Обычный показатель для дневных часов – 4 балла. Утром загруженность была в норме – максимум составил 6 баллов.

В дни сильных осадков общий балл пробок в Петербурге обычно повышается. Видимо, сегодня как раз такой день: ближе к вечеру планируется закрыть дамбу. От очевидцев и ГИБДД поступает много сообщений о ДТП.

Судя по карте «Яндекса», плотнее всего в центре города. В начале первого сервис фиксировал 10-километровый затор на внутреннем кольце КАД от Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе, сейчас там свободно.

Подобная картина – пробки в центре и свободное движение в спальных районах, а также смещение транспортной активности к дневным часам – характерна для предпраздничных дней, особенно предновогодних. Но обычно такое начинается за неделю до Нового года, а не в середине месяца.



