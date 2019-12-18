«Не пытайтесь повторить дома». Видео ловких финских пожарных покорило соцсети

Видео финской спасательной бригады о преодолении крайне узких мест стало хитом соцсетей и за неделю набрало 4 млн просмотров – как уточняет Yle, обычно столько собирает весь контент службы спасения за четыре года.

Пожарные из городка Ветели показали на примере лестницы, что имея определённый навык и сноровку, они в экипировке могут пролезть в отверстие шириной 27 на 27 см.

«Пожалуйста, не пытайтесь сделать это дома. Но если вы все же хотите попробовать, не забудьте про телефон под рукой или нескольких помощниках, которые позвонят нам, чтобы высвободить вас», – предупреждает в подписи к видео Служба спасения финского региона Кески-Похьянмаа и Пиетарсаари.





Ролик стал вирусным и распространился далеко за пределами Финляндии. За неделю видео поделились 47 тысяч человек.

Ранее мир покорили финские моряки, исполнившие танец героев Диснея на военном корабле.