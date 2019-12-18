Госдума определила порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

Госдума ФС РФ 18 декабря приняла в третьем, окончательном, чтении изменения в законодательство, которые касаются ввоза в РФ незарегистрированных препаратов и взаимозаменяемости лекарств.

Законопроект подготовлен правительством и касается порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, а также правил ценообразования. Документ наделяет правительство полномочиями по определению взаимозаменяемости всех видов препаратов.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил журналистам в среду, что российский фармацевтический рынок сегодня наводнен огромным количеством оригинальных и воспроизведенных лекарств – дженериков.

"Несмотря на схожесть препаратов одной и той же группы, с терапевтической точки зрения они отличаются, и у врачей и фармацевтов должны быть четкие инструкции по назначениям, должна работать единая система, которая бы регулярно обновлялась по мере выпуска новых препаратов", – сказал парламентарий.





Он отметил, что поправки в закон позволят установить единые правила для врачебных назначений и навести порядок на фармацевтическом рынке. Кроме того, будет создан обновляемый и доступный всем реестр взаимозаменяемых лекарств в Интернете, добавил депутат.

"Любой пользователь сможет зайти и прочесть всю интересующую его информацию (в реестре. – ИФ)", – сказал парламентарий. Он добавил, что государственный надзор получит право проверять в регионах соблюдение требований к формированию цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП).

Также закон разрешает ввозить в РФ в порядке, определенном правительством, конкретную партию незарегистрированных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания помощи пациентам, которые нуждаются в таких лекарствах.

Для решения данного вопроса необходимо заключение врачебной комиссии медицинской организации о неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента зарегистрированных в РФ лекарств.

В Госдуме считают, что это позволит избежать ситуаций, когда на россиян заводили уголовное дело за покупку в Интернете отсутствующих на российском рынке лекарств для тяжелобольных.