Бьются, будто в гололедицу. В Петербурге много массовых ДТП, среди «паровозиков» есть «ромашка»

Хотя на улице устойчивый плюс, в среду, 18 декабря, в Санкт-Петербурге на удивление много массовых аварий, как бывает в условиях гололедицы.

«Фонтанка» уже сообщала о столкновении 5–6 машин, заблокировавшем утром выезд из Красного Села, о паровозике из четырёх участников, два из которых – такси, на Коломяжском путепроводе, а также о других местах «концентрации ДТП» вчера вечером и сегодня утром.

Ещё на одном путепроводе – Невском – столкнулись, судя по видеозаписям очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», четыре автомобиля. «Я ехал в десяти машинах от них, его белый вытолкнул», – рассказывает Андрей. На место приезжали две скорые. Движение там до сих пор затруднено.





На Выборгском шоссе, 110, на парковке у тропинки, ведущей к церкви, автомобили составили не «паровозик», а «ромашку». По словам очевидцев из «ДТП и ЧП», припаркованный транспорт собрал один неловкий водитель, всего повреждено пять машин.

На перекрёстке Камышовой и Стародеревенской улиц утром произошли две аварии в нескольких метрах друг от друга, пишут в «ДТП и ЧП».

Даже сообщений от отдела пропаганды УГИБДД сегодня больше обычного – уже пять. Превышает норму и загруженность дорог – на 1–2 балла.







