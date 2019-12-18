В Петербурге эвакуировали аграрный университет. Студентов оторвали от сессии, химиков – от опытов

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет попал в спам-рассылку о «минированиях» 18 декабря. Пока студенты радуются шансу доучить невыученное, сотрудники хоронят загубленные опыты.

Об эвакуации аграрного университета в Пушкине в соцсетях сообщили очевидцы. Кроме учебного корпуса, на выход отправили и из студенческого городка, расположенного рядом. Как уточнили «Фонтанке» в вузе, эвакуировать им приходится не в первый раз – экстренные службы вызывали на прошлой неделе.

В университете в разгаре сессия, зачёты и экзамены прерваны. Но если студенты едва ли расстроились, то химики покидали лаборатории с сожалением. «Опыты прогорают с этими эвакуациями», – сетуют в вузе.

Эвакуации идут в Петербурге четырнадцатый рабочий день подряд. В субботу и воскресенье лжеминёры, как и объекты их интереса, уходят на выходные. Утром привычно эвакуировались четыре суда, два из них уже вернулись к работе.



