«Огненное» ДТП с автобусом на КАД началось с наезда на стоящий транспорт

Стали известны подробности происшествия на кольцевой автодороге Петербурга, где после столкновения сгорели легковушка и автобус. Сценарий у аварии оказался традиционным: один стоял, другой в него приехал.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло около 11:30 18 декабря на 40-м километре внутреннего кольца КАД. По предварительным данным, в автобус, стоящий в полосе безопасности из-за поломки, врезался легковой автомобиль, после чего машины загорелись. В отделе пропаганды УГИБДД называют марки участников – ПАЗ и «Хёндэ».

Ранее в МЧС Петербурга сообщали, что загоревшийся ПАЗ использовали при дорожных работах. Как уточнили в Упрдоре, в момент столкновения пассажиров в нем не было. В результате происшествия никто не пострадал. Огнем повредило три пролета шумозащитных экранов. Отметим, что экраны на КАД от пожара страдают уже не первый раз.





Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили пожар. Сейчас сгоревшие автобус и легковушка ожидают эвакуации в полосе безопасности. Движение по кольцевой в районе места ДТП затруднено.

По статистике, стоящий на КАД автомобиль попадает в следующее ДТП (то есть в него врезаются) не позднее, чем через 5-8 минут. С начала года произошло более 20 таких аварий, они унесли жизни четырёх человек. «Фонтанка» демонстрировала самые впечатляющие аварии, происходившие по этому сценарию, и целую подборку таких видео, предоставленных ФКУ Упрдор «Северо-Запад».