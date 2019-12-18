5,5 лет за подпольный игровой зал и сбитого майора. Суд в Петербурге вынес приговор предприимчивым и дерзким подругам

Красногвардейский суд Петербурга вынес приговор Юлии Байбариной и Елене Цибиной, которые в 2017 году устроили игровой зал в квартире на проспекте Энтузиастов. Вместе с ними наказание получила их знакомая Галина Рыжова, которая ещё и протащила оперативника по асфальту, сбив его на машине.

Суд установил, что в мае 2017 года три подруги решили открыть подпольное казино. Для злачного места подыскали квартиру в доме №22/1 на Энтузиастов и 24 игровых автомата. Начали работать, поделив график и функции между собой. По ночам с мая по сентябрь женщины запускали спам-рассылку с приглашением поиграть и получить шальные деньги. Когда гости приходили, их встречали и включали автоматы, зачислив на виртуальный счет в качестве ставки кредиты, эквивалентные сумме в рублях, ранее полученные от игроков. Прибылью дамы распоряжались по своему усмотрению.

2 сентября Рыжова, пытаясь уйти от полиции, сбила на Энтузиастов старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Красногвардейскому району. Находясь за рулём своего «Мицубиси Лансер», она наехала на майора левым передним крылом, от чего тот начал падать и схватился за ручку двери и приоткрытое окно с водительской стороны. Рыжову это не смутило, и она поехала дальше, протащив оперативника по асфальту не менее 3 метров.

«Тем самым Рыжова причинила В. телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью, но причинившие физическую боль, после чего скрылась с места совершения преступления», – отметили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.





Байбарина, Цибина и Рыжова вину признали. Суд приговорил первую к 1,5 года условно с испытательным сроком в 1 год. Вторую – к 2 годам условно с испытательным 1,5 года. Третью – к 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года.