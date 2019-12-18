СКА подписал новый контракт с вратарем Александром Самоновым

Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с голкипером Александром Самоновым. Как сообщает пресс-служба армейской команды, контракт рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Александр Самонов перешел в СКА в октябре 2019 года. Он провел за армейцев 10 матчей, отражая в среднем 93,4% бросков при коэффициенте надежности 1.83.

Александр Самонов – вратарь, родился 23 августа 1995 года. Рост 181 сантиметр, вес 76 килограммов. Первая школа – «Созвездие». Три сезона провел в МХЛ в составе «Русских Витязей». Обладатель Кубка Петрова в составе петербургского «Динамо». Лучший хоккеист плей-офф ВХЛ 2018 года. Чемпион Универсиады. В этом сезоне в составе «Витязя» провел 7 матчей в КХЛ и одержал 6 побед, отражая в среднем 97,6% бросков. Две игры Самонов провел на ноль.



