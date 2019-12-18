Родители молодых людей – инвалидов пришли к «Невской ратуше», чтобы их услышали

Утром 18 декабря в «Невской ратуше» появилась группа людей, среди которых были инвалиды-колясочники. Как выяснилось, несколько инициативных родителей пришли со своими детьми, у которых тяжёлые множественные нарушения, чтобы оставить свои просьбы, адресованные руководителю комитета по социальной политике Александру Ржаненкову.

Родители просят власти организовать в каждом районе Петербурга отделения социальной реабилитации для молодых инвалидов с ежедневным пребыванием и сопровождением в учреждениях свыше четырёх часов, а также увеличить количество услуг и продолжительность реабилитационных мероприятий в социальных центрах до 1 года.

Сейчас молодые люди с тяжелыми множественными нарушениями, которым уже исполнилось 18 лет, фактически брошены на произвол судьбы, говорят родители. Система жизнедеятельности отсутствует, они не могут частично или полноценно работать, многие из них нуждаются в постоянном уходе. Единственный выход – психоневрологические интернаты (ПНИ). Но не каждый родитель готов отдать своего ребёнка в подобное учреждение.

Альтернатива ПНИ есть. В Петербурге, например, поддержкой взрослых инвалидов занимаются некоммерческие организации, такие как Центр «Антон тут рядом», благотворительная организация «Перспективы» и Ассоциация ГАООРДИ. Но их возможности ограничены.

Существуют в городе также районные центры социальной реабилитации, которые подчиняются комитету по соцполитике. В них принимают людей с различными нарушениями по так называемой ИППСУ (индивидуальная программа предоставления социальных услуг), которая определяет форму соцобслуживания, вид, объём, периодичность, условия, сроки предоставления услуг, перечень поставщиков (центров) услуг, а также рекомендуемую программу соцобслуживания (РИПСО) для конкретного инвалида. При этом услуги оказываются на платной основе.

Что касается людей с множественными нарушениями, то им предоставляются услуги в полустационарной форме более четырёх часов (каждый день), но не более 6 месяцев в году. Выбрав эту квоту, инвалиду предлагается обслуживание по другой форме – менее четырёх часов в день и только в сопровождении родственников. Для этого почти в каждом районном Центре реабилитации есть отделения дневного пребывания. Но, как говорят родители, фактически работает только отделение в Невском районе, которое было открыто в 2016 году.

«В других центрах таких инвалидов не берут», – рассказала «Фонтанке» Ирина, одна из пришедших к «Невской ратуше» мам. В качестве причин для отказа в приёме называются отсутствие кадров, помещений и доступной среды.

«В Невском районе огромная очередь из желающих. Попасть туда практически невозможно. В итоге родители, чьи дети требуют постоянного ухода, вынуждены уходить с работы. Мы пришли, чтобы нас услышали, чтобы власти решили эту проблему», – сказала Ирина.

Каждый родитель, который пришёл сегодня в «Ратушу», оставил своё послание, в котором просит изменить существующий порядок вещей в районных центрах социальной реабилитации и развивать альтернативные варианты, например, создавать дома сопровождаемого проживания, мини-пансионаты и пр.

К делегатам вышли сотрудники комитета и председатель Александр Ржаненков. Они сообщили, что 19 декабря пройдёт совещание, на котором будут обсуждаться данные вопросы. На встречу приглашены и родители инвалидов.

«Мы, конечно, в курсе этой проблемы. И делаем всё возможное для её решения, но в одночасье этого не сделать. Сложность ещё в том, что основная масса таких людей приезжают в Петербург из других регионов и у них есть обременения по ограничениям. На завтра у нас запланирована встреча, где и будем обсуждать эти вопросы. Будем делать всё, что возможно и что невозможно», – сказал «Фонтанке» председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, подчеркнув, что встреча была уже давно запланирована.