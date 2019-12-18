Украинцев не выпустят в Россию без загранпаспорта

Правила пересечения границы с Россией ужесточены Украиной. Гражданам Украины придется пользоваться загранпаспортом

Как сообщает РИА Новости, с первого марта 2020 года границу с РФ на выезд украинцам можно будет пересечь только по загранпаспорту. Решение принято 18 декабря на заседании правительства. При этом государственная пограничная служба Украины будет проводить пропуск сограждан без их задержки по свидетельствам о рождении и внутреннему паспорту при въезде обратно на территорию страны.

Утвержденное постановление сокращает время прохождения пограничной проверки граждан Украины. Для их проверки загранпаспорта будут считываться специальными приборами.



