Новогодние украшения согласуют за три дня. После публикации «Фонтанки» Смольный ускорил выдачу разрешений на гирлянды

Комитет по градостроительству и архитектуре будет согласовывать новогодние украшения ресторанов и магазинов за три дня. Об этом сообщила 18 декабря пресс-служба ведомства по итогам совещания с районными администрациями и комитетом по печати.

Ранее представители бизнеса рассказали, что в этом году не украсят свои заведения из-за несогласованности позиций Смольного. Так, районные власти попросили их создать горожанам праздничную атмосферу, тогда как КГА предупредил, что повешенные без согласования гирлянды будут считаться незаконными. Срок согласования проекта составит до 22 дней.

Необходимость согласования праздничного оформления фасадов прописана правилами благоустройства, действующими с 2015 года. Но некоторые представители бизнеса расценили это как нововведение, отметили в КГА.

Но все же решили упростить процедуру. Для этого бизнесу предлагается обратиться в райадминистрацию, которая «в оперативном режиме» передаст материалы КГА.





Отказ в согласовании грозит тем, кто разместит новогодние конструкции без сохранения необходимого минимума ширины тротуара.

Участники совещания договорились обсудить процедуры согласования для других временных праздничных элементов благоустройства. Не исключено, что Петербург применит московский опыт, где существуют «довольно строгие регламенты», предписывающие конкретные элементы благоустройства для новогоднего оформления фасадов.