Квартал в Красном Селе остался без электричества — в темноте 10 домов

Десять домов в Красном Селе остались без электроэнергии. Об отключении на улице Суворова около часа дня 18 декабря «Фонтанке» сообщили читатели.

В «Ленэнерго» информацию подтвердили и добавили, что, помимо девятиэтажки под номером 73, обесточено девять других домов. Специалисты начали восстановительные работы на линии 6 кВ.

Причиной аварии стало технологическое нарушение. Неполадки обещают устранить в ближайшее время.



