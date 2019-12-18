В Кремле рассказали о «подготовке НАТО к крупномасштабному военному конфликту»

Пресс-секретарь президента Владимира Путина сообщил, что Североатлантический альянс продолжает наращивать силы на границе с Россией.

«В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят наши военные в процессе мониторинга маневров, проводимых НАТО», – так 18 декабря Дмитрий Песков прокомментировал ТАСС заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о «целенаправленной подготовке НАТО к крупномасштабному военному конфликту».

По словам пресс-секретаря российского президента, в Кремле вызывает обеспокоенность «продолжающаяся экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ». При этом он подчеркнул, что администрация президента не может дать «оценку с военной точки зрения», поэтому доверяет мнению руководства Минобороны России.

Напомним, что ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов охарактеризовал усиливающееся присутствие альянса на Балтике и в Польше, а также на Черном и Балтийском морях как «целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте».



