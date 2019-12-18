Госдума узаконила дополнительную поддержку крымских виноделов

Соответствующие изменения нижняя палата российского парламента приняла в среду, 18 декабря, в третьем чтении. Закон поможет винодельческим предприятиям Крыма и Севастополя в плановом режиме завершить процесс приведения своей лицензионной деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства без угрозы ее прекращения либо приостановки.

Законом для Крыма и Севастополя предлагается отсрочить вступление в силу ряда положений закона о госрегулировании алкогольной продукции.

Так, уполномоченные органы исполнительной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя смогут до 1 января 2023 года подтверждать в установленном ими порядке объемы винограда, собранного на их территории (урожаев до 2015 года) и переработанного в винодельческую продукцию.

Органы власти Крыма и Севастополя смогут самостоятельно устанавливать минимальный размер общей площади торговых объектов для розничной торговли алкоголем в городских и сельских поселениях. Ранее такое право было предоставлено им до 1 января 2020 года. Теперь оно станет бессрочным.





Кроме того, до 1 января 2025 года крымские производители вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения смогут продавать свою продукцию в розлив в принадлежащих им магазинах, кафе и ресторанах, а также на вокзалах и в аэропортах.

Как пояснял соавтор закона, заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, документ снимает запрет на розничную продажу в розлив вина в принадлежащих его производителям торговых объектах и при оказании ими услуг общественного питания. «Это соответствует мировой практике и будет способствовать развитию винного туризма на полуострове», – убежден депутат.

В свою очередь, реализация крымских вин на вокзалах и в аэропортах, по словам Константина Бахарева, обусловлена тем, что из-за введенных санкций на международные пассажирские перевозки на полуострове отсутствуют магазины беспошлинной торговли.