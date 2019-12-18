Власти Непала придумали, как усложнить восхождение на Эверест. Но это не точно

После неудачного альпинистского сезона правительство Непала сформировало более жёсткие правила для мечтающих покорить Эверест. Путь на высочайшую вершину мира хотят закрыть для неопытных и нездоровых.

О готовящихся нововведениях 18 декабря сообщает Reuters. Власти Непала отметили важность физической подготовки и больше не намерены пускать новичков на гору Джомолунгма (Эверест). Альпинисты должны будут доказать, что взбирались хотя бы на один пик высотой в 6 500 метров, причём опыт должен быть именно в Непале.

И даже после этого в разрешении им могут отказать, если претенденты не предоставят справку о состоянии здоровья. Ещё одно требование коснётся квалификации гидов – за их плечами должно быть не менее трёх лет организации высотных восхождений.

Критики отнеслись к новым правилам скептически. По их утверждениям, ограничения легко обойти, и в действительности затруднить восхождение и проредить очередь альпинистов они не помогут.





Власти Непала озадачились ужесточением требований после весеннего сезона. В мае на Эвересте погибли 11 человек – двое с тибетской и девять с непальской стороны. Это рекордное число смертей с 2015 года. В августе СМИ сообщали, что спецкомиссия при правительстве рекомендовала кроме уже перечисленного увеличить стоимость восхождения с 11 до 35 тысяч долларов.

Пересмотреть правила собирались также в 2015 году. Тогда путь на Эверест предлагали закрыть альпинистам младше 18 лет, старше 75 лет и тем, кто ещё не поднимался выше 6,5 тысяч метров.

Эверест является самой высокой вершиной в мире, пик находится на 8848 метрах над уровнем моря.