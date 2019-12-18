Алина Загитова перешла в парное катание. Помогла Татьяна Навка

Чемпионка мира и Олимпиады по фигурному катанию Алина Загитова в рамках подготовки к выступлению в шоу Татьяны Навки «Спящая Красавица» тренируется в парном катании. Об этом 17-летняя спортсменка рассказала журналистам на пресс-конференции в Москве, посвященной премьере.

«Это новый опыт, который поможет мне в жизни. Тренировки в шоу и обычные тренировки отличаются тем, что иногда они проходят ночью – репетируем по несколько часов. В этом шоу катаешься не один, нужно подстраиваться под партнера. Нужно все делать одинаково, если ты что-то забыл, будет уже не синхронно. Мы уделяем этому очень много внимания», – заявила Загитова.

Напомним, Алина Загитова в прошлую пятницу, 13 декабря, объявила о том, что приостанавливает свою спортивную карьеру. По словам олимпийской чемпионки, она решила немного отдохнуть от соревнований. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, что Загитова уже вряд ли вернется. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко написал в инстаграме, что, возможно, дело в тренерах Алины. После этого мир российского фигурного катания сошел с ума.



