Председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев признан лучшим топ-менеджером

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

По версии издания «Коммерсантъ», председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев стал победителем в номинации «Банковская сфера» проекта «Топ-менеджеры года», проводимого уже более десяти лет.

В ходе опроса руководителей крупнейших компаний, независимых экспертов, аналитиков и представителей государственных органов о наиболее успешных, на их взгляд, топ-менеджерах экономической сферы, были определены имена тех, чья деловая активность вызвала наибольшее уважение коллег.

Александр Савельев более 20 лет возглавляет один из крупнейших частных банков Северо-Западного региона, играющий существенную и конструктивную роль в развитии российской банковской системы. За годы работы Банк «Санкт-Петербург» стал крупным региональным банком России с сильным и позитивным брендом, завоевавшим доверие и поддержку клиентов. Сегодня в банке обслуживается 2,2 млн частных лиц и 50 тыс. компаний в 63 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске. Банк занимает 14 место по объему активов среди российских банков. Банк гордится занимаемой долей на рынке, долгосрочными отношениями с клиентами, мощной командой профессионалов и своей безупречной репутацией.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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