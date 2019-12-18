«Паровозик» с «коллаборацией такси» собрался на Коломяжском путепроводе

Массовое ДТП с участием автомобилей такси сразу двух разных сервисов перекрыло один ряд на путепроводе в Приморском районе Петербурга.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Владислав, днем 18 декабря на Коломяжском проспекте, на путепроводе, столкнулись четыре автомобиля: KIA, легковые такси «Яндекс» и Uber и Mitsubishi Pajero. Оба такси оказались посередине «паровозика».

Судя по фото, столкновение было несерьезным: сильных повреждений на машинах не заметно. Особых затруднений в движении, по данным «Яндекс.Пробок», авария не принесла.



