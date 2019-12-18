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Новый год на Царскосельских холмах: от семейных посиделок до шумных вечеринок

В новогодние дни можно позволить себе отдохнуть, развлечься, восстановить силы и запастись энергией! Каждый выбирает занятие на свой вкус. Помимо традиционного застолья это могут быть игры, творчество, спорт – главное, чтобы выбор был. И у жителей малоэтажных комплексов «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе Петербурга такой выбор есть.

Новый год на Царскосельских холмах: от семейных посиделок до шумных вечеринок

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В предвкушении чуда

Новый год – праздник, с детства любимый многими. Яркие украшения, запах мандаринов и живых елей создают настроение. Наслаждайтесь каждым днем, даже если он полон приготовлений и хлопот. Недаром говорят, что ожидание праздника не менее важно, чем сам праздник.

Чтобы украсить свой дом, вовсе не обязательно покупать дорогостоящие гирлянды. На Царскосельских холмах рядом с «Образцовыми кварталами» работают несколько досуговых центров, где можно сделать новогодние украшения и симпатичные сувениры своими руками.

– У нас есть несколько разных направлений – это творческие занятия, подготовка к школе, иностранные языки, рукопашный бой, пилатес, капоэйра и другие. Мы ориентируемся только на высокопрофессиональных педагогов, имеющих соответствующую квалификацию и собственные учебные программы. Это важно родителям при выборе направления дополнительного развития своего ребенка, – рассказывают организаторы развивающего центра «Классики плюс».

Заниматься в нём могут и дети, и взрослые. Перед Новым годом здесь проходят интересные мастер-классы для родителей с детьми по созданию новогодних игрушек и сувениров.

– Жители Царскосельских холмов проявляют большой интерес к прикладному творчеству. Такие занятия способствуют гармоничному развитию личности, разнообразят досуг, укрепляют отношения и улучшают взаимопонимание в семье. В дальнейшем мы будем выбирать темы наших мастер-классов, отталкиваясь от интересов посетителей, – добавляют в досуговом центре.

Кстати, в «Классиках плюс» можно заняться не только творчеством, но и позаботиться о своем здоровье. Недавно здесь открылась секция общефизической подготовки, направленная на профилактику сколиоза, кифоза и нарушения осанки у детей и подростков. Заниматься спортом могут и родители – для них проводятся занятия по вечерам.

Накануне новогодних праздников «Классики плюс» приглашают всех желающих на представления: 29 декабря состоится новогодний спектакль «Волшебный фонарик», а 4 января – «Рождественский праздник» (0+).

Праздничную программу для местных жителей приготовил и развивающий центр «Домик Культуры»: 21 декабря днем состоятся новогодние елки для детей младшего и среднего возраста, а в этот же день вечером – дискотека для школьников (0+).

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Веселье для больших и маленьких

В первую очередь, Новый год – праздник для детей. Для малышей проводятся ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой, для ребят постарше – новогодние дискотеки. 29 декабря, в 12.00 во дворе жилого комплекса «Образцовый квартал 4» состоится праздник, организованный застройщиком. Строительная компания «Терминал-Ресурс», ведущая строительство «Образцовых кварталов», приглашает принять участие не только новосёлов сданного этим летом жилого комплекса, но и всех жителей Царскосельских холмов (0+).

Взрослых ждут недалеко от дома в кафе и ресторанах города Пушкина. В них уже создана праздничная атмосфера и запланирована новогодняя программа. А ещё на зимних каникулах в Пушкине пройдёт множество культурных мероприятий – спектаклей, шоу, концертов.  

Семейный праздник

И все-таки Новый год – семейный праздник, возможность провести время с близкими людьми. Можно подготовить для членов своей семьи сюрприз: написать письмо «От Деда Мороза», положить подарки под ёлку, приготовить оригинальное блюдо. В «Образцовых кварталах» между соседями быстро устанавливаются дружеские отношения, в условиях малоэтажки проще организовать совместный праздник во дворе дома с активными играми, шутливыми поздравлениями, маленьким концертом. Именно ради этой атмосферы многие петербуржцы переезжают на Царскосельские холмы.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе от застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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