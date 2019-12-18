Украина переносит принятие закона о земле после начавшегося майдана. Разрешить продажу земельных участков иностранцам требует МВФ

Проходивший несколько дней многотысячный митинг у здания Верховной рады вынудил фракцию «Слуга народа» перенести рассмотрение закона о земле на следующий год.

«Аграрный комитет и Рада будут работать по регламенту, а значит до Нового года земельный закон не будет принят. Потому что там тысячи поправок. И для их рассмотрения по регламенту потребуются многие дни», – цитирует 18 декабря заявление депутата Юлии Тимошенко издание «Страна.ua».

Глава фракции «Батькивщина» ранее заявила, что разрешение на продажу земли иностранцам – это «одно из условий МВФ по выдаче Украине очередного долга».

Напомним, осенью власти объявили о том, что мораторий на продажу сельхозземель, который действует на Украине уже 14 лет, может быть отменен. По словам президента Владимира Зеленского, на такой шаг нужно пойти, чтобы развивать фермерство и укрепить права собственников. Он особо отметил, что «землю забирать никто не собирается».



