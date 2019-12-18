Со здания бывших авиакасс на Невском сняли все строительные леса

Государственная административно-техническая инспекция добилась полного снятия лесов со здания на углу Невского и Большой Морской. Как выяснили в ведомстве, собственник закончил все работы по фасаду, но снять ограждение забыл.

Петербуржцы впервые за семь лет видят памятник неоренессанса, доходный дом Вавельберга на Невском проспекте. Как сообщает 18 декабря пресс-служба ГАТИ, собственник по их требованию демонтировал ограждение на Невском проспекте.

«С июня 2013 года на тротуаре Невского проспекта вдоль домов 7-9 установлено временное ограждение для производства работ по реконструкции здания. Временное ограждение серьезно сужало ширину тротуара и мешало комфортному проходу жителей и гостей города», – сообщает ведомство.











В ходе переговоров с заказчиком работ ООО «ИФГ – Базис – Проект» (на компанию записано и само здание) выяснилось, что работ, требующих размещения данного ограждения, уже не ведется. По итогам встречи с представителями компании было принято решение демонтировать ограждение. В настоящее время ограждение демонтировано.

Это не первый раз, когда решать вопросы с реконструкцией приходится путем ручного правления. Так, как писала «Фонтанка», в начале 2018 года на крыше здания появились стропила. Это обеспокоило градозащитников, которые предположили, что инвестор планирует надстроить мансардный этаж. В конце марта того же года арбитражный суд удовлетворил ходатайство КГИОП и запретил компании вести работы в отсутствие разрешения профильного комитета. А ближе к концу 2018 года компанию-владельца оштрафовали на 3,6 млн рублей за незаконные работы в особняке на Невском проспекте.

Дом Вавельберга на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы, который горожанам известен как здание бывших авиакасс Аэрофлота на Невском, компания «ИФГ-Базис-Проект» получила в 2010 году. Инвестор должен был приспособить памятник для современного использования — реконструировать и открыть гостиницу. В 2016 году проект перешел под контроль кредитора в лице Сбербанка. Как писал «Коммерсант», с 2017 года в бизнес вошла Иркутская нефтяная компания. К концу 2019 года — последняя стала единственным владельцем здания. Пятизвездочный отель на 78 номеров должен появиться на Невском по планам владельцев в начале 2020 года.