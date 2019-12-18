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Город
18.12.2019 13:41
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Со здания бывших авиакасс на Невском сняли все строительные леса

Государственная административно-техническая инспекция добилась полного снятия лесов со здания на углу Невского и Большой Морской. Как выяснили в ведомстве, собственник закончил все работы по фасаду, но снять ограждение забыл.

Петербуржцы впервые за семь лет видят памятник неоренессанса, доходный дом Вавельберга на Невском проспекте. Как сообщает 18 декабря пресс-служба ГАТИ, собственник по их требованию демонтировал ограждение на Невском проспекте.

Со здания бывших авиакасс на Невском сняли все строительные леса

«С июня 2013 года на тротуаре Невского проспекта вдоль домов 7-9 установлено временное ограждение для производства работ по реконструкции здания. Временное ограждение серьезно сужало ширину тротуара и мешало комфортному проходу жителей и гостей города», – сообщает ведомство.


 


В ходе переговоров с заказчиком работ ООО «ИФГ – Базис – Проект» (на компанию записано и само здание) выяснилось, что работ, требующих размещения данного ограждения, уже не ведется. По итогам встречи с представителями компании было принято решение демонтировать ограждение. В настоящее время ограждение демонтировано.

Это не первый раз, когда решать вопросы с реконструкцией приходится путем ручного правления. Так, как писала «Фонтанка», в начале 2018 года на крыше здания появились стропила. Это обеспокоило градозащитников, которые предположили, что инвестор планирует надстроить мансардный этаж. В конце марта того же года арбитражный суд удовлетворил ходатайство КГИОП и запретил компании вести работы в отсутствие разрешения профильного комитета. А ближе к концу 2018 года компанию-владельца оштрафовали на 3,6 млн рублей за незаконные работы в особняке на Невском проспекте.

Дом Вавельберга на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы, который горожанам известен как здание бывших авиакасс Аэрофлота на Невском, компания «ИФГ-Базис-Проект» получила в 2010 году. Инвестор должен был приспособить памятник для современного использования — реконструировать и открыть гостиницу. В 2016 году проект перешел под контроль кредитора в лице Сбербанка. Как писал «Коммерсант», с 2017 года в бизнес вошла Иркутская нефтяная компания. К концу 2019 года — последняя стала единственным владельцем здания. Пятизвездочный отель на 78 номеров должен появиться на Невском по планам владельцев в начале 2020 года.

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