Данни завершил карьеру

Бывший полузащитник футбольного клуба «Зенита» Мигель Данни завершил карьеру. Об этом 36-летний португалец рассказал «Российской газете». По словам игрока, у него был вариант с одним из российских клубов, но он ответил отказом.

Официальный Twitter Российской премьер-лиги опубликовал подборку голов Данни в составе российских команд.

Данни трижды становился чемпионом России в составе «Зенита», дважды обладателем Кубка и Суперкубка страны, выигрывал Суперкубок УЕФА в 2008-м. Ранее также выступал за «Маритиму», «Спортинг» и «Славию».



