Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров пожаловался губернатору на застройку Петроградской стороны

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров пожаловался губернатору Александру Беглову на работу его подчиненных: депутат остался недоволен ответом, который поступил из Смольного на запрос о застройке Петроградской стороны. Возможностью обратиться к губернатору Вячеслав Макаров воспользовался во время заседания петербургского парламента 18 декабря, передает корреспондент «Фонтанки».

На нем депутаты утверждали в должности нового вице-губернатора Максима Соколова. Хотя в сферу его полномочий не входит строительство (он будет отвечать за транспорт, туризм и инвестиции), спикер парламента воспользовался возможностью поднять интересующий его вопрос, объяснив, что он касается «инвестиций в строительство». Председатель Заксобрания напомнил, что депутаты недавно обратились к губернатору с запросом: спросили, кто именно продлил разрешение на строительство ЖК Kingdom на Лодейнопольской улице (этот комплекс возводит компания, которая входит в холдинг «Аквилон инвест»).

«Ответа мы не получили. Мы понимаем, Александр Дмитриевич [Беглов], что это вас подставляет», — обратился Вячеслав Макаров к губернатору.

Застройка Петроградской стороны — избирательной территории Вячеслава Макарова — это тема, к которой депутаты от «Единой России» и сам спикер обращаются очень часто. Например, в середине октября Заксобрание одобрило в первом чтении законопроект, который превращает в сквер стройплощадку на Большой Разночинной улице, где жилой комплекс начала возводить «Бронка девелопмент». Впрочем, за два с половиной месяца депутаты так и не рассмотрели этот проект во втором и третьем чтениях.







